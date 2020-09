Olešnice – Vodňany 1:7 (1:5). 26. P. Raab – 16. M. Otepka, 31. J. Moravec, 36. D. Bečvář, 37., 41. a 63. J. Píša, 89. J. Komrska. ČK: 1:1 (84. L. Lenk – 84. L. Benedikt)

„S výsledkem jsem samozřejmě spokojen. Ke vší úctě k soupeři jsme v současné chvíli herně trochu jinde. Jen mne mrzí, že to bylo ze strany domácích v řadě případů hodně tvrdé a pro naše kluky pak psychicky hodně náročné. Chápu, že s nepříznivým výsledkem přichází frustrace, ale nakonec jsme na to doplatili my, když náš hráč nevydržel asi šestý faul na něj a inkasoval červenou. Navíc nás nyní čeká doma zápas s vedoucím Vimperkem. To by mělo být kvalitativně někde úplně jinde a musíme po červené udělat zásah do sestavy,“ shrnul utkání vodňanský trenér Rudolf Otepka.