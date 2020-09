Vodňany – Prachatice 3:1 (0:0). 46. J. Píša, 59. F. Budín, 89. D. Bečvář – 88. J. Sova.

„Pro kluky je vítězství další vzpruhou. Zvládli další utkání a podali dobrý výkon. Na hřiště promítají to, o čem se bavíme na tréninku, dobře plní pokyny. Utkání to nebylo vůbec jednoduché. Prachatičtí to hráli z defenzivy, jsou tam šikovní, urostlí a nepříjemní hráči. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Zápas jsme měli herně pod kontrolou a bylo to hlavně o trpělivosti. Hrálo se do plných a museli jsme si dávat pozor, abychom neudělali chybu. O přestávce jsme si řekli, že ten gól zkrátka dáme a bude jedno, kdy. Nakonec to vyšlo tak, že jsme ho dali hned po vstupu na hřiště. To nás uklidnilo a zápas jsme tím zlomili,“ komentoval duel vodňanský trenér Rudolf Otepka.

Ze strany Prachatických směřovala k domácím chvála za to, jak zvládli utkání fyzicky. „Jsem rád, že jsme na tom fyzicky tak, jak jsme. Když soupeře na hřišti přeběháte, tak nemůžete prohrát. Na to, že jsme neměli v tomto složení tolik času na přípravu, tak to kluci zvládají dobře,“ doplnil trenér.

Sestava Vodňan: Komrska – Brož, M. Otepka, Benedikt, Hudák, Budín, Bečvář, Moravec (84. Iljushkin), Kukla, Píša, Bína (80. Želízko)