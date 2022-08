Branky: 3. Blažek, 9. Zborník – 38. (PK) Petřík. ŽK: 3:1 (Keclík, Listopad, Holub – Marvan). Diváci: 300. Rozhodčí: Albert – Mach, Novotný.

Sestavy – Semice: Dvořáček – Buchtele (65. Císařovský), Listopad, Sádlo, Pšenička – Holub (81. Řezáč), Keclík – Hrala (61. Forman), Zborník (78. Trantina), Blažek – Valach (46. Veleman). Milevsko: P. Dvořák – Kálal (69. Pich), Vakoč, Marvan, Kosobud (69. Hejl) – Souček, Maršík, Petřík (61. Přibyl), Kortan – Hadáček (26. Bártík), Sedláček (81. Málek).

V Semicích panovala radost od začátku utkání. Domácí brzy vedli 2:0 a utkání dovedli do vítězného konce. „Spokojeno s výhrou je velká. První zápas v kraji a hned výhra nad Milevskem, které má ambice hrát hodně nahoře. Měli jsme skvělý vstup do utkání a po deseti minutách vedli 2:0. První půlhodinu jsme byli lepší než soupeř, ale pak se to změnilo. Milevsko převzalo otěže hry a my se ve druhém poločase prakticky jen bránili a snažili se udržet vedení. To se povedlo, takže velká spokojenost,“ shrnul utkání semický trenér Marcel Nousek a pokračoval: „První gól dal Blažek, když to po akci ze strany převzal na středu a vystřihl takové polonůžky. Druhý gól jsme dávali po kombinaci Buchteleho se Zborníkem. Soupeř snížil z jasné penalty.“

Před čtrnácti dny se tito soupeři utkali v přípravě a utkání vyhrálo 2:1 Milevsko. Poučili se tedy domácí z tohoto duelu? „Ani jeden z týmů tehdy nebyl kompletní, takže tentokrát nastupovaly zcela jiné sestavy. Byl to zkrátka tentokrát úplně jiný zápas,“ doplnil Marcel Nousek.

Milevští odjížděli ze Semic zklamaní, chtěli alespoň bod. „Nezvládli jsme začátek zápasu, z naší strany byl přímo tragický. Jestli přišlo podcenění či ukolébaní z výhry ve vzájemné přípravě, těžko říci. Nicméně jsme brzy prohrávali o dva góly a soupeř byl na koni. My začali hrát až od nějaké třicáté minuty,“ hodnotil utkání milevský trenér Miroslav Strnad a doplnil: „Hlavně ve druhém poločase jsme byli podstatně více na balonu a soupeře k ničemu nepouštěli. Semice sice ze sporadického protiútoku trefily břevno, ale my byli lepší. Zkrátka nám tentokrát nebylo souzeno dát góly. Je škoda, že jsme na bod nedosáhli.“