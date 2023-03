Branky: Fürbach, Jar Rauscher (11) - Bujok.

Prachatický trenér Pavel Bajčík dal příležitost všem hráčům, které měl k dispozici. Jak se ukázalo, tým Čkyně byl docela zdatným soupeřem a prověřil i pachatické zadní řady. Navíc hostům sudí neuznali pro ofsajdy dva góly. Tatran před startem sezony sice zvítězil, ale zápas ještě ukázal řadu nedostatků.

Pro Čkyňské to byla tři týdny před startem jejich soutěže zajímavá prověrka. "Začátek utkání nám vyšel slušně a měli jsme hned sérii rohů, ale bez šance. Pak domácí začali malinko lépe kombinovat a měli více ze hry. My jsme měli paradoxně první šanci, ale situaci tři na jednoho jsme nedokázali lépe zužitkovat, což si v sezoně nemůžeme dovolit. Domácí zlobili především po pravé straně, kde jsme špatně přebírali hráče a po jedné takové situaci se hezky prokombinovali do šestnáctky a následný centr si zpracoval samotný hráč mezi penaltou a vápnem a nedal Drnkovi šanci - 1:0. Chvíli poté jsme dokázali trefit dvakrát po sobě břevno, když nejprve střílel Kralik za vápnem, odražený míč se dostal k Bujokovi a ten angličanem orazítkoval břevno podruhé. Bohužel míč nepřešel čáru," popsal první poločas čkyňsý trenér Jan Děd.

Po změně stran viděli diváci čtyři branky, platily však jen dvě. "Ve druhém poločase jsme měli pár nebezpečných centrů především od Krále a Kralika a po jednom z nich nabíhající Bujok volejem nedal gólmanovi šanci - 1:1. O chvíli později fauloval Klose a nařízenou penaltu po konzultaci s VAREM Tatran proměnil - 2:1. My jsme dál hráli po stranách a zkoušeli centry dostat Tatran pod tlak. Po jednom takovém dokázal vyrovnat znovu Bujok, ale nacházel se v ofsajdovém postavení. Tatran podnikal rychlé kontry, ale také je nedokázal vyřešit gólově. Stejně tak my mohli vyřešit lépe situaci dva na jednoho, ale opět neprošla finální přihrávka na Fiedlera. Ten mohl o chvíli později vyrovnat, ale samostatný nájezd neproměnil. Další gól vstřelil po dorážce hlavou Turek, ale opět to bylo z ofsajdového postavení. Tatran působil o něco fotbalověji, lépe kombinoval, ale do přímého zakončení se moc nedostával. My jsme si vytvořili poměrně dost šancí, ale druhy gól jsme nedali," shrnul druhou půli Jan Děd a doplnil: "Přeji klukům z Tatranu, ať se jim daří a urvou záchranu. My se teď musíme paradoxně dát do kupy především zdravotně, protože kádr je dost úzký."