Osek – Týn nad Vltavou 4:2 (2:1). 5., 10. a 79. J. Říský, 75. D. Říský – 40. P. Vařil, 62. V. Dobal.

„Týn se představil jako velice kvalitní tým. Ve středu hřiště jim to výborně dirigoval Dobal a my se těžko dostávali do hry. Chyběla nám mezihra. Je pravda, že nám chyběli někteří hráči ze základu, ale to nic nemění na tom, že hrál soupeř dobře. My se přesto dostali v desáté minutě do dvoubrankového vedení. Ještě v prvním poločase však soupeř snížil a bylo jasné, že to nebude vůbec jednoduché,“ komentoval první část trenér Oseka Jaroslav Voříšek.

Po změně stran soupeř dokonce vyrovnal a začínalo se od znovu. „Přitom my druhý poločas začali poměrně slušně. Přesto se Týnu podařilo vstřelit druhý gól. Stále jsme věřili, že to zase zlomíme. Podařilo se to čtvrt hodiny před koncem, kdy se po rohovém kopu trefil David Říský. Tři body pak pojistil jeho bratr Jakub. Výhra to byla z jedné strany povinná, na druhé straně vybojovaná a hodně důležitá,“ doplnil ke druhému dějství trenér Voříšek s tím, že jeho tým míří příště do Protivína. „Tam se ukáže, jak na tom jsme. Bude to těžký zápas s výborným soupeřem,“ dodal trenér.

Sestava Oseka: Chaluš – Krejčí, Carda, Rybák, Blatský – Sigmund, Brabec, Šrámek, Čapek (84. Hoch) – D. Říský (89. Kuneš), J. Říský.