„Všichni jsme se již těšili, na druhé straně člověk za ty dva měsíce zjistil, že se i bez fotbalu dá žít,“ uvedl s úsměvem trenér Oseka Jaroslav Voříšek a pokračoval: „Ale již bylo na čase, že si můžeme zatrénovat za pěkného počasí na krásném trávníku. Sešli jsme se i v hojném počtu, na prvním tréninku nás bylo dvacet, na druhém to bylo podobné. Je to pak příjemné.“

Týmy mají nyní tři měsíce do startu nové sezony, takže mají kluby dost času na přípravu. „Asi jako všude se zpočátku budeme snažit hráče dostat do tréninkového procesu. Hráčům jsem v březnu napsal jakýsi vzkaz a přípravu nechal na nich. Jsou to dospělí lidé a vědí, co jim chybí, kde je tlačí bota. Jak kdo k tomu přistoupil, se ukáže na začátku přípravy. Někteří se za ty dva měsíce moc kondici nevěnovali, jiní na sobě naopak makali, takže je to třeba trochu srovnat. Zvykáme si na balon, na krásnou trávu, na tréninkový režim. Dojedeme to do půlky června, kdy stihneme čtyři přáteláky, aby se hráči dostali do herního zápřahu. Pak dáme chvíli volno a ve druhém červencovém týdnu začneme klasickou letní přípravu,“ nastínil trenér program příštích týdnů.

Přátelské zápasy Osek odstartuje již tento pátek, kdy hraje od 18 hodin na hřišti Junioru ve Strakonicích. "Máme ještě domluvenou na 30. května Sušici, 6. června Sousedovice a jednáme ještě o termínu zápasu se Svéradicemi," doplnil trenér.

V Oseku pracují již několik sezon s poměrně úzkým kádrem. Na tom se nic nemění ani nyní. „Již jsem si zvykl, že se pár sezon hraje se dvanácti či třinácti hráči a strachoval jsem se, aby se nikdo nezranil. Když bylo nutné, vypomohli kluci z béčka. Často se stalo ale i to, že jsem seděl na lavičce připravený i jako dvanáctý hráč. Spíše přistoupíme k tomu, že nám někteří hráči z béčka budou více pomáhat. O nových lidech se zatím nejedná, ale samozřejmě bych byl rád, aby byl kádr širší. Trénujeme však společně áčko a béčko dohromady. Mě to nevadí, alespoň je na tréninku více lidí a béčkaři více přičichnou k většímu zápřahu,“ doplnil Jaroslav Voříšek.