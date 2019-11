Osek – Protivín 2:0 (1:0). 33. D. Říský, 63. L. Blatský.

„Utkání potvrdilo, že se v krajském přeboru dá hrát s každým. Nám se paradoxně lépe daří proti kvalitnějším soupeřům. K utkání jsme přistoupili maximálně zodpovědně, hráči plnili taktické pokyny a soupeři jsme nedávali žádný prostor. Šli jsme do vedení po trestném kopu zleva, po kterém David Říský uklidil míč na přední tyč. Druhý gól jsme přidali také po standardce, tentokrát to byl rohový kop zprava a míč do sítě poslal Blatský. Měli jsme i další šance, ale ty měl na druhé straně i soupeř. Hrál se oboustranně kvalitní fotbal a naše výhra byla zasloužená. Nám se podařilo eliminovat klíčové hráče soupeře, což bylo pro vývoj utkání důležité, Pochválit musím všechny hráče, tentokrát to byl výborný týmový výkon,“ komentoval utkání osecký trenér Jaroslav Voříšek.

Sestava Oseka: Budoš – Rybák, Carda, Krejčí, Kinkor – Blatský (84. Lávička), Hoch, Brabec (88. Benda), Hosnedl – D. Říský, J,. Říský.