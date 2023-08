/FOTOGALERIE/ Generálka no nový ročník KP se fotbalistům Oseka vydařila. Ve Vodňanech (I.A) nastříleli sedm branek.

Jakub Říský dal v přípravě Vodňanům pět branek. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

FK Vodňany - TJ Osek 1:7 (0:0)

Branky Oseka: J. Říský 5, Zhyhora 2.

Sestava Oseka: Pokorný - Zelenka (46. Gondek), Němeček, Carda, Martin Čapek - Brabec, Balogh, Hoch, Matěj Čapek - J. Říský, Zhyhora.

Sobotní nepřízeň počasí nedovolila fotbalistům Oseka odehrát generálku na novou sezonu, ale v úterním večeru již duel ve Vodňanech úspěšně zvládli.

"Začátek zápasu přinesl z naší strany hodně nepřesností, domácí byli lepší a dostali se i do několika příležitostí, které vyřešil gólman Pokorný. Postupem času jsme se zlepšovali, převzali otěže utkání a dostávali se do velkých šancí, které se nám ale nepodařilo proměnit. Druhý poločas jednoznačně vyzněl pro náš tým. Domácí jsme dostávali do úzkých přesnou a rychlou kombinací, na kterou nebyli schopni reagovat. Výsledkem bylo sedm vstřelených gólů ve vodňanské síti. Domácí korigovali jedinou brankou až před koncem utkání po našem nedůrazu. Zápas nám ukázal skutečnou tvář našeho týmu těsně před zahájením mistrovské sezony, na kterou jsme se naladili velmi dobře," hodnotil generálku manažer Oseka Karel Hoch.

Úvodní utkání nové sezony sehrají fotbalisté Oseka v sobotu od 10 hodin na hřišti nováčka krajského přebor v Mirovicích.