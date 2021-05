Nicméně se museli s danou situací smířit a v současné době pracují na tom, aby se po dlouhé pauze dostali zpět do fotbalové pohody. „Trénujeme prakticky od chvíle, kdy se začalo rozvolňovat. Nejprve ve dvojicích, pak v různých skupinkách a nyní již jedeme naplno. Chodíme dvakrát v týdnu,“ uvedl trenér Oseka Jaroslav Voříšek a pokračoval: „Tréninky si různě zpříjemňujeme různými srandičkami, je to takové hravé. Je třeba se dostat zpět do fotbalové pohody.“

První přátelské utkání mají v Oseku naplánované až na pátek 4. června. „To bychom měli doma hrát se Svéradicemi. Máme to nastavené tak, že chceme trénovat a sehrát pár přáteláčků do konce června a pak budou mít kluci chvíli volno. Kolem 12. července pak vletíme do klasické přípravy před sezonou,“ přiblížil plány na nejbližší týdny trenér.

Trenér Jaroslav Voříšek.Zdroj: Jan Škrle

Dlouhá přestávka by neměla mít následky co se týče toho, že by někdo z fotbalistů skončil. „Někteří hráči se sice ještě nezapojili do tréninků naplno, ale neznamená to, že by je fotbal přestal bavit. Naopak je z týmu cítit, jak všem fotbal chyběl, jakou do něj mají chuť. Postupně by se měli do přípravy zapojit úplně všichni,“ potvrdil Jaroslav Voříšek.

Nad tím, zda se bude měnit složení kádru, je podle trenéra zatím předčasné spekulovat. „V první části nedohrané sezony jsme měli oproti předchozím letům nejenom kvalitní, ale na naše poměry i početný kádr. To však neznamená, že bych se nebránil ještě nějakému doplnění, abychom na jednotlivých postech zvýšili konkurenci. Ale na to je ještě čas, nyní se všichni musíme především naplno vrátit k fotbalu,“ dodává trenér Oseka.