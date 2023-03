/FOTOGALERIE/ Předposlední místo v tabulce po podzimní části fotbalového krajského přeboru nenechávalo v Oseku nikoho v klidu. Přišel trenér Luboš Vašica, hráči poctivě přes zimu trénovali a výsledek se dostavil. Osek nasypal Rudolfovu osm branek.

Osek odstartoval jaro vysokou výhrou na Rudolfově. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Rudolfov – TJ Osek 3:8 (1:5)

Branky: 26.Sládek, 55. Vejvar, 63. (PK) Pouzar – 4., 31. a 48. Hoch, 11. Matěj Čapek, 16. D. Říský, 44. a 80. J. Říský, 58. L. Janák. ŽK: 2:1 (Sládek a Pouzar – J. Říský. Rozhodčí: Vican – Cigáň, Novotný. Diváci: 50.

Sestava Oseka: Vlk – Němeček, Krejčí, Carda, Martin Čapek – Šrámek, Hoch – Hosnedl (87. Zelenka), J. Říský, Matěj Čapek (60. Sigmund) – D. Říský.

Lepší premiéru u nového týmu si trenér Luboš Vašica nemohl přát. Za čtvrt hodiny bylo na Rudolfově vyřešeno. „Počítali jsme s tím, že bude terén těžký a hřiště hrbolaté. Tomu jsme uzpůsobili hru, zjednodušili to a začali hrát křižné balony do náběhu, abychom balon co nejméně vodili po zemi. Ukázalo se to jako dobrá taktika,“ začal hodnocení utkání trenér Vašica.

Úvod utkání zkrátka vyšel Oseku na jedničku. „Rozhodlo prvních dvacet minut. Nejprve jsme dali gól z přímáku, pak jsme soupeři po jeho hrubé chybě dvakrát utekli a šance využili. Za stavu 3:0 jsme již kralovali. Sice Rudolfov snížil, ale dalšími dvěma góly jsme poločas vyhráli 5:1. O zápase bylo rozhodnuto. Druhý poločas byl o vzdušných soubojích. Domácí všechno vrhli dopředu, nakopávali tam dlouhé míče, my se zase snažili pozorně bránit a chodit do rychlých brejků. To se nám i vedlo. Jediné, co mě na utkání mrzí, je to, že jsme nepodrželi delší dobu balon a hru v určitých pasážích nezklidnili,“ hodnotil utkání Luboš Vašica a doplnil: „Byl to první mistrák a na nás se podepsalo, že jsme z umělky přešli na přírodní trávu. Ale celkově bych řekl, že kluci zvládli zápas velmi dobře, poslechli pokyny, drželi se jich a sami viděli, že to vedlo k úspěchu.“

Strakoničtí fotbalisté na úvod jara těsně padli v Týně nad Vltavou

Hráči Oseka si mohou říci, že je podzim zapomenut a začíná nová éra. „Snažil jsem se tým zklidnit, celou zimní přípravu jsme se soustředili na to, abychom nedostávali hloupé a zbytečné góly. Aby kluci viděli, že ani do té defenzivy nejsou špatní. Po zápase bylo vidět, že z kluků spadla nervozita, která byla po podzimu znát. Vidí, že když budou šlapat a poctivě trénovat, tak mohou jít nahoru,“ doplnil trenér.

V dalším kole čeká Osek béčko Táborska, které v prvním kole našlapalo proti Prachaticům sestavu hráči z kádru áčka. „My hrajeme ve stejný čas jako jejich áčko. Bude to zase jiný fotbal. Přijedou s mladšími ročníky. Na to se musíme připravit a věřím, že doma potvrdíme tři body z Rudolfova a utrhneme se od spodku tabulky," doplnil trenér.