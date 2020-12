Jarní boje v krajské přeboru začnou o víkendu 13. – 14. února. Celky, které měly odložené zápasy z důvodu koronaviru, však začnou ještě o týden dříve. To se ovšem netýká Oseka, který se může v klidu připravovat na oficiální restart soutěže. „Podle aktuálního postavení v tabulce panuje v Oseku spokojenost, i když jsme na tom mohli být ještě lépe. Chybí nám body z nepovedeného utkání v Sezimově Ústí a bodová ztráta v Protivíně,“ vrací se ještě k odehrané části soutěže trenér Jaroslav Voříšek a odpovídá na další otázky.

Jakým způsobem se udržovali hráči v kondici po zastavení soutěží? Měli jasně dané plány, nebo jste nechali přípravu zcela na nich?

Co se týká udržování kondice, nechal jsem to zcela na hráčích. Jsou to dospělí lidé a každý ví, kde ho tlačí bota. Záleží to jen na nich, jak se poperou s omezenými podmínkami. Jedno vím jistě, v tomto ohledu jsou mezi nimi rozdíly.

Pomalu se rozvolňují vládní restrikce, využíváte již v rámci daných možností společné tréninky a jak to bude vypadat po případném dalším rozvolnění?

S tréninky jsme začali na začátku prosince, hned jak to bylo možné. Máme v Oseku velkou výhodu díky hale. Takže v době zimního období, špatných terénů a brzkého stmívání máme na přípravu ideální podmínky, samozřejmě za dodržování aktuálních pravidel.

Posunutí startu jara znamená překopání zažitých modelů zimních příprav. Máte již přípravu nalajnovanou a co hráče čeká?

Díky posunutí mistrovských utkání beru toto období jako ostrou zimní přípravu. Tradiční soustředění v Sušici na přelomu ledna a února bude pojaté jako herní. Do začátku soutěže plánujeme asi tři přípravná utkání.

Někdo má vlastní umělku, jiný na ni bude muset dojíždět a hrát mistráky jinde. Budete s tím mít problémy, nebo se pro váš tým, který v dané termíny dříve hrál přáteláky, nic nemění?

Vzhledem k velkému počtu utkání bude velký přetlak na hrací plochy, vzhledem na počet hřišť s umělou trávu. To bude složitý proces, bude třeba hodně trpělivosti a kompromisů.

Pracujete na obměně či doplnění kádru pro „jaro“? Můžete případně již říci nějaká jména?

Doplnění kádru nebo případné změny zatím nejsou pro mne aktuální. Pozitivní je uzdravení brankaře Zdeňka Křížka.

Co byste popřál fotbalu v této nelehké době?

Žijeme ve složité době, situace se mění ze dne na den a nikdo nemůže dopředu říci, jak se vyvine. Nejen fotbalu přeji, ať tyto nepříjemné časy brzy skončí a rozjede se zase naplno kompletně vše včetně společenského, kulturního i sportovního života.