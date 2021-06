Osek – Svéradice 6:3 (4:0). Branky domácích: J. Říský 3, D. Říský, Brabec a Hosnedl.

Fotbalisté Oseka si po dlouhé pauze zahráli první přátelské utkání, pro jejich trenéra Jaroslava Voříška to však byl poslední zápas na lavičce Oseka.

„Bylo to takové příjemné rozloučení s klukama. Zahráli jsme si se solidním soupeřem. Pro mě to bylo symbolické utkání, protože Svéradice trénuje můj bratr. Nakonec to bylo pohledné utkání s mnoha brankami, takže si to užili jak hráči, tak i diváci,“ uvedl ke své rozlučce s hráči Oseka Jaroslav Voříšek.

Od úterka povede tým duo Josef Mráz – Roman Malý. „Trénovat se bude ještě tento týden. Pak budou mít kluci volno a ostrou přípravu na novou sezonu odstartujeme v pondělí 28. června,“ doplnil manažer TJ Osek Václav Mrkvička.