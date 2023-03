/FOTOGALERIE/ Na podzim získali fotbalisté Oseka v krajském přeboru za patnáct kol devět bodů. To samé zvládli na jaře za pouhé tři zápasy.

Po výhře nad béčkem Táborska (na snímku) dokázali fotbalisté Oseka bodovat i v Třeboni. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Jiskra Třeboň – TJ Osek 1:4 (1:1)

Branky: 31 (PK) Hromádka – 16. J. Říský, 53. a 79. Carda, 92. Sigmund. ŽK: 4:4 (Hromádka, Týnavský, Rezek a Průcha – Němeček, Hoch, D. Říský a Šrámek). Diváci: 90. Rozhodčí: Votava – Krčín, Hošek.

Sestava Oseka: Vlk – Němeček, Šrámek, Carda, Martin Čapek – Hoch, J. Říský – Matěj Čapek, D. Říský, Sigmund – Hosnedl (84. Zelenka).

Po výhře na Rudolfově a doma nad béčkem Tábora čekala fotbalisty Oseka cesta do Třeboně. Trenér Luboš Vašica musel řešit problémy se sestavou, když na utkání odjížděl tým pouze s jedním náhradníkem a bez druhého gólmana. „Snad se nám nezraní další hráči, abychom neměli problém,“ narazil na dlouhodobou potíž Oseka s úzkým kádrem trenér.

Nicméně v Třeboni slavil s týmem třetí výhru v řadě. „První poločas byl vyrovnaný a nám se po jednom brejku podařilo vstřelit vedoucí branku. Soupeř nás hodně zlobil nakopávanými míči na Průchu, který vyhrával hlavičky a sklepával míče na spoluhráče. Třeboň pak vyrovnala z penalty po naší hrubé dvojnásobné chybě a po zbytek poločasu byla lepší,“ komentoval první půli trenér Luboš Vašica a pokračoval: „Do druhé půle jsem to přeskládal, Davida Říského dal na stopera, protože jsem věděl, že je to výborný hlavičkář. Od té doby si Průcha prakticky neškrtl, David vyhrál všechny hlavičkové souboje. Poctivě jsme bránili, chodili do brejků a o zápase rozhodly dvě standardní situace. Obě byly dobře kopnuté, Martin Carda si výborně naskočil a dvakrát to tam trefil. Čtvrtý gól jsme dali v nastaveném čase. Mezitím nás však podržel brankář Vlk, když chytil šest minut před koncem penaltu. Jinak jsme byli ve druhém poločase lepší. Drželi jsme míč uprostřed hřiště a domácí pak zbytečně diskutovali s rozhodčím, což jim ubližovalo.“

V Oseku tedy panuje skvělá nálada. „Povedlo se to trochu seskládat, kluky namotivovat. Řekli jsme si věci, na které se musíme soustředit. Kluci poslouchají a vidí, že to vede k dobrým výsledkům,“ doplnil trenér Vašica.