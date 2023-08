/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Oseka se dočkali. Ve třetím kole krajského přeboru slaví první výhru. Tu vezou ze Semic.

Fotbalisté Oseka přivezli ze Semic první výhru sezony. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

AL-KO Semice – TJ Osek 1:2 (0:1)

Branky: 87. Zborník – 33. J. Říský, 52. Němeček. ŽK: 4:3 (J. Keclík, Kačírek, Zborník, Pšenička – Černý, Brabec, Matěj Čapek). Rozhodčí: Brych – Dunovský, Petričák. Diváci: 90.

Sestava Oseka: Pokorný – Němeček, Carda, D. Říský, Maroušek – Zhyhora (78. Kuneš), Brabec (70. Balogh), Hoch, Matěj Čapek – Černý (85. Zelenka), J. Říský.

Třetí kolo KP svedlo do souboje dva soupeře, kteři ještě v soutěži nebodovali. O to větší význam pro oba týmy zápas měl. Celek ze Strakonicka si vybudoval dvoubrankový náskok, nakonec musel body tvrdě hájit při závěrečném náporu soupeře.

„Konečně jsme získali tři body a určitě to pomůže psychice celého týmu. Z obou stran to zpočátku bylo nervozní. My se dostali do hry dříve. Domácí hrozili nakopávanými míči a nebezpečnými hlavičkami. To jsme sice dost těžce, ale pokryli. K tomu nám pomohl gólman Pokorný, který zlikvidoval několik šancí soupeře. My udeřili po výborné akci Matěje Čapka, kterou zakončil Jakub Říský. Pak jsme získali herní převahu, mohli přidat další góly, ale to se nepodařilo. Do druhé půle jsme vstoupili velmi dobře, měli více ze hry a přidali i druhý gól. Lukáš Němeček to uklidil z pětadvaceti metrů přes gólmana. Pak domácí otevřeli hru a zasypávali naší šestnáctku jedním centrem za druhým. Dvacet minut jsme se prakticky nedostali zpřed naší branky. Naštěstí pro nás se soupeři podařilo z velkého tlaku pouze snížit po tečované střele. Tři body jsme se štěstím ubránili,“ komentoval utkání manažer Oseka Karel Hoch.