V Oseku tedy nemohou být s vývojem sezony spokojeni. Co udělali pro to, aby bylo jaro lepší? „Pro nás bylo důležité po podzimu posílit tým na postu gólmana. To se podařilo. Přišel Tomáš Vlk. To ostatní nebylo o posilách, ale přesvědčili jsme kluky, že pokud nedojde ke zlepšení, tak dojde na velkou obměnu po sezoně. Ti se přesvědčit nechali a velký podíl na tom má nový trenér Luboš Vašica,“ uvedla předsedkyně TJ Osek Věra Hochová