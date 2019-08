I.A TŘÍDA

Ze Strakonicka se v A skupině představí v I.A třídě opět dva týmy, ale v trochu jiném složení. Strakonický Junior totiž vzal ze čtvrtého místa postup do krajského přeboru, na druhou stranu se z I.B třídy probojoval nahoru celek ze Sousedovic. Tradičním účastníkem této skupiny je celek Vodňan. Ten vstoupí do sezony již v sobotu v 10.15 hodin zápasem na hřišti Čtyř Dvorů. Vodňanští znovu před sezonou obměnili kádr, a tak uvidíme, jak jim vyjde start do sezony. Ven jedou i Sousedovice k souboji nováčků, když v neděli od 17 hodin hrají na hřišti v minulé sezoně výborné Kaplice.

I.B TŘÍDA

Skupina B fotbalové I.B třídy čítá sedm celků ze Strakonicka, a tak se můžeme těšit na častá derby. Jeden okresní souboj je na programu hned v úvodním kole, kdy v sobotu od 17 hodin Dražejov přivítá hráče z Volyně. Oba celky v minulé sezoně skončily ve středu tabulky. Doma v sobotu odpoledne hraje i béčko Oseka. To se v minulé sezoně zachraňovalo až v jejím závěru a těmto problémům by se tým chtěl vyhnout. Narazí však na Čkyni, které se netají svými ambicemi. Ve stejný čas hostí Sedlice na svém hřišti Stachy. Sedličtí jsou pasováni mezi spolufavority soutěže, naopak Stachy se dlouho na jaře trápily na chvostu soutěže. Domácí budou horkým favoritem. Venku hrají v sobotu odpoledne Cehnice a nečeká je nic jednoduchého. Jedou do Strunkovic nad Blanicí, které si brousí zuby na špičku tabulky. Ale uvidíme až na hřišti. Na Prachaticko zamíří v neděli ráno Bělčice a Střelské Hoštice. Bělčice míří do Záblatí na béčko Prachatic, které možná využije pendlů z áčka. Střelské Hoštice čeká zajímavý souboj nováčků soutěže v Husinci. Uvidíme, kdo je lépe připraven.