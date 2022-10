Branky: 19., 38. (pen.) a 73. Petřík - 55. Martin Čapek, 83. Hoch. ŽK: 1:3 (Marvan - Kubiš, Matěj Čapek, Zelenka). Diváků: 150. Rozhodčí: Krčín - Albert, Mach.

Milevsko: Dvořák – Hejl, Vakoč, Kosobud, Málek, Souček (80. Bártík), Maršík (58. Kortan), Marvan, Stejskal – Hadáček (65. Sedláček), Petřík (80. Pich). Osek: Uhříček – Zelenka, Němeček, Kubiš, Martin Čapek – Brabec (52. Hromek), Šrámek Hoch, Matěj Čapek – Hosnedl, Carda.

„Jsou to nakonec šťastné body. Vedeme v půli o dva góly, pak jde Petřík sám na bránu, překopne ji a my naopak inkasujeme. Ještě že jsme dali na 3:1, ale celkově jsme hráli druhý poločas špatně. Od 60. minuty jsme se sesypali a dostali soupeře na koně. My se po dobrém prvním poločase přizpůsobili jednoduché hře soupeře. Zbytečně jsme ztráceli balony, nepodrželi míč a soupeře zvedli. Máme mladý tým, rychlé kluky, ale pálí nás neproměňování šancí. Prakticky jsme dostali ze dvou střel dva góly. Pak nás gólman podržel při standardkách soupeře. Sice jsme měli zápas po většinu času pod kontrolou, ale nedáváme šance,“ shrnul utkání milevský trenér Miroslav Strnad.

„Prví půli jsme byli moc pasivní, až příliš zalezlí vzadu. Nebyla tam potřebná aktivita, dostali jsme se do pár brejků. Domácí měli první půli ve své moci. Dobře kombinovali a zaslouženě se ujali vedení, i když po našich chybách. Druhou půli se to výrazně změnilo. Byli jsme aktivní, nutili jsme domácí k chybám a podařilo se nám snížit. Mohli jsme i vyrovnat, ale Martin Šrámek z malého vápna netrefil branku. Následně jsme z brejku inkasovali jednoduchý gól, kdy domácí útočník obešel našeho gólmana prakticky až do prázdné branky. V závěru jsme se to snažili dohrát a snížili krásnou střelou Honzy Hocha do šibenice z pětadvaceti metrů. Závěr byl hektický. Domácí chtěli vyhrát, my vyrovnat. Měli jsme na to i šanci, kdy Martin Carda hlavou nedal. V naší velké šanci byl podražen Martin Šrámek, ale místo penalty jsme kopali roh. Za první půli si zasloužili výhru domácí, za druhou my minimálně vyrovnat, ale nedali jsme góly, takže odjíždíme bez bodu,“ shrnul utkání trenér Oseka Karel Hoch.