Sestava Junioru: Kozlík – Prajzler (46. Boukalík), Smola, Bublík (60. Rybák), Zahrádka – Benedikt, Míčka (55. Děd) – Máška (60. Butnaru), Krejčí, Chalupa (70. Tipanic) – Bílý.

Generálka se nám nevydařila. První poločas byl vcelku vyrovnaný, ale hosté se dostávali do větších gólových příležitostí a ve 26. minutě skórovali z hranice vápna. Ve 34. minutě jsme měli velkou šanci vyrovnat, když Bílý poslal balon do vápna Chalupovi a ten trefil nohy gólmana. Ve 39. minutě Kozlík zmařil gólovku hostí.

Druhý poločas jsme měli opět možnost hned ve 47. minutě vyrovnat Máškou, ale brankář hostí byl proti. V 54. minutě nám hosté z brejkové situace dali druhý gól a od té doby převzali iniciativu a my kupili chybu za chybou, které hosté trestali. V 60 min. navýšili již na 0:3. O minutu později se ke střele z vápna dostal Butnaru a brankář ji vytáhl na tyč. V 65. minutě přidal soupeř čtvrtý gól po pěkné kombinaci. Hosté měli ještě více brankových příležitostí, ale Kozlík jim dokázal svým výkonem zabránit. Na to že to bylo přátelské utkání, tak hosté hráli dosti tvrdě.

Autor: Jiří Cibulka