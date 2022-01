Pro zimní soustředění jste po letech změnili destinaci. Co vás k tomu vedlo?

L. Cimrhanzl: Jezdívali jsme na soustředění do Chanovic, ale vzhledem k tomu, kdy na soustředění jedeme, jsme využili zkušeností Tomáše Čakrta, který do Lhoty nad Rohanovem jezdil se Žichovicemi. Jsme tu proto, abychom nabrali vytrvalost a sílu, takže nám na práci s míčem stačí hřišťátko u hotelu. Máme zde hodně mladíků, takže je pro nás nyní důležité nabrat kondičku a sílu. Využíváme členitosti místního terénu.

T. Čakrt: Na zimní soustředění jsem do Lhoty nad Rohanovem jezdil se Žichovicemi a zařizoval to tady vždy Lukáš Mourek. Zázemí je tady určitě dostačující a na zimní přípravu, kdy prakticky nepotřebujeme hřiště a míč, ale děláme hrubou přípravu, tak je to zde ideální. Máme zde ověřená místa, kde se dá trénovat. Je to o nabírání hrubé kondice. Tomu se budeme věnovat i po návratu ze soustředění až do přípravného zápasu s Katovicemi (5. února – pozn. autora). Po tomto zápase již ubereme z objemu a půjdeme s míčem na hřiště.

L. Cimrhanzl: Ve středu jsme ještě využili umělku ve Strakonicích a pak se přesunuli sem. Trénovat se bude ještě v neděle dopoledne a po obědě se vrátíme domů.

Jak je to s rozložením kádru. Kdo všechno je na soustředění?

L. Cimrhanzl: Kvituji, že se zapojilo plno dorostenců. Nominaci jsme dělali i s hráči ze záložního týmu, kteří za nás na podzim nastupovali, a s končícími dorostenci, kteří, což nás velice těší, projevili eminentní zájem, aby zde s námi mohli být. Je to ideální prostředí, aby se mladíci více seznámili s mužským fotbalem nejenom po technické stránce na hřišti, ale i fyzické při tréninku. Přínosné je i společenské zapojení, kdy si již vytvářejí vazby se staršími hráči, ke kterým na konci června stejně věkově přejdou. To je důležité z toho důvodu, aby chtěli po konci dorosteneckého věku zůstat ve Strakonicích a neměli tendence chodit někam na vsi, jako se to dělo v minulosti.

T. Čakrt: Luděk zmínil velmi dobrou připravenost našich dorostenců a v tomto kontextu je třeba zmínit novou trenérskou trojici, která se jim věnuje. I za ten krátký čas, co u dorostu jsou, tak kluky připravili velice dobře kondičně. Ion Butnaru, Štefan Valigurský a Miroslav Jezl odvádějí skvělou práci.

Jakým způsobem tito mladíci k zimnímu soustředění přistupují?

T. Čakrt: Velmi dobře. Vychází to z toho, že jsem hráče oslovil s tím, že kdo chce, může zimní přípravu s chlapama absolvovat a rádi ho přivítáme. Všichni, kteří se nahlásili, jsou tu z vlastní vůle a mohu říci za nás za oba, že všichni, kteří s námi začali trénovat, makají velmi dobře. Máme tady i talentovaného šestnáctiletého brankáře Martínka, kterého jsme vytáhli z mladšího dorostu. Je skvělé, že kluci chtějí trénovat.

L. Cimrhanzl: Dorostenci využili prosincovou a lednovou přestávku k tomu, aby dál trénovali, a jsem příjemně překvapen, že všichni kluci, kteří k nám přišli, jsou velice dobře fyzicky připraveni a vůbec za chlapama nezaostávají. Měl jsem trochu obavy, v jakém stavu budou po podzimu, který se jim příliš nevydařil. Byla tam nějaká trenérská výměna a to, že zůstali v prosinci v tréninku, je na jich vidět.

Padl tady již datum přípravy s Katovicemi, od něj za pět týdnů odstartuje jarní část přípravy.L. Cimrhanzl: Chceme do 20. ledna vyřešit složení kádru pro jarní část soutěže. Máme tam ještě přáteláky se Lhotou a s Čížovou. Tam by si hráči, kteří absolvují hrubou přípravu, zasloužili dostat prostor, aby se ukázali i v herním zatížení. Ukázali, že to umí prodat i na place. Pak již kádr zúžíme a půjdeme s ním do posledních tří týdnů přípravy.

Jednáte s někým ještě o doplnění kádru?

T. Čakrt: V první řadě jsme rádi, že se uzdravili klíčoví hráči jako Funda, Žáček a Butnaru, který si však zranění obnovil. Kádr je dostatečně široký. Zkoušíme ještě jednoho hráče a další sledujeme. Pořád to bereme tak, aby hráči, kteří by potencionálně přišli, měli nějakou vazbu na Strakonicko. Sítě jsou rozhozené. V kontaktu jsem s nějakými šesti či sedmi hráči, kteří jsou nějakým způsobem s Juniorem spjati, a věřím, že zde skončí. Když ne letos, tak příští rok.

Před sezonou padl cíl pátého místa. Jste osmí. Půjdete do jara s tím, že se tým posune na to avizované páté místo?

L. Cimrhanzl: Každá vyšší pozice v krajském přeboru dává Tomášovi do ruky trumfy při jednání s novými hráči, aby kývli na nabídky, které zde jsou. Páté místo mohlo být za určité konstelace reálné již na podzim. Chyběly nám k tomu dvě domácí výhry místo remíz. Páté místo je určitě reálné. K tomu, abychom šli výkonnostně nahoru, nahrává i to, že trénujeme ve větším počtu. Kluci se strhnou navzájem. Některé týmy v naší soutěži mají daleko větší problémy se složením kádru.