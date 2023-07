/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Junioru Strakonice vyrazili po výhře nad Nepomukem 5:0 ke druhému přípravnému utkání na hřiště Petřínu Plzeň U19. Týmu druhé dorostenecké ligy podlehli 3:4.

Fotbalisté Junioru Strakonice podlehli Petřínu Plzeň U19 2:3. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Na domácí straně mladíci U19, sestava Junioru je také protkána řadou mladíků. Byl z toho tedy hodně běhavý zápas. „Bylo to hodně rychlé. Musím říci, že Petřín byl hodně silný, devatenáctka hraje druhou ligu a bylo to o něčem jiném než minulý zápas s Nepomukem. Krajský přebor se v takové rychlosti nehraje, takže to pro nás byla výborná prověrka. Hrálo se nahoru dolu, byly tam brejkové šance na obou stranách. Hrálo se i na pěkném hřišti a myslím, že se utkání muselo líbit. Prohráli jsme 3:4, ale mohlo to klidně skončit 8:8,“ hodnotil utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Junior v utkání dvakrát vedl, srovnával na 3:3, rozhodující branku dali domácí. „Ten poslední gól mrzí. Byl jen jeden rozhodčí, takže to mával kluk od soupeře a dostali jsme rozhodující gól z dvoumetrového ofsajdu. O to tolik nešlo, ale na takové úrovni, když jedeme 90 kilometrů na přátelák, tak by to mělo mít i ze strany sudích větší úroveň, měli by být ve třech,“ dodal k zápasu trenér Junioru.

Katovičtí fotbalisté porazili v generálce na sezonu celek Dobříše

Dvě branky hostů dával Stöger a jednu Horník z pokutového kopu. „Maxim Stöger se jeví ve výborném světle. Je mu sedmnáct let a v záloze byl v těchto dvou přípravách jedním z nejlepších. Jsem s ním nadmíru spokojen," pochválil mladíka trenér.

Sestava Strakonic: Lízal – Kafka, Smola, Benedikt, Boukalík – Kubeš, Horník, Třeštík, Zahrádka, Stöger – Bílý. Střídali Mrkvička a Máška.

Generálku před startem krajského přeboru sehrají Strakoničtí v sobotu 5. srpna od 10.30 hodin proti Dobříši. „Hraje se na Křemelce, přijďte fandit,“ zve příznivce dobrého fotbalu Přemysl Šroub.