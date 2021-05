Po tréninkách v menších skupinách postupně blatenští fotbalisté najeli na pravidelný trénink celého kádru. „Trénujeme již měsíc dvakrát týdně a takto pojedeme až do 19. června, kdy tento přípravný blok zakončíme přátelským utkáním. Zaměřujeme se na postupné nabírání fyzické kondice, práci s míčem a střelbu,“ uvedl trenér blatenských fotbalistů Michal Brabec a doplnil: „Domluvené máme v tomto období tři přátelské zápasy. Všechny odehrajeme doma. V sobotu 5. června s Kovářovem, následující sobotu s Tochovicemi a nakonec 19. června s Nepomukem. Všechny duely začnou v 17 hodin.“

Poté na hráče čeká krátká přestávka, než se vrhnou do ostré přípravy na novou sezonu v krajském přeboru. „Přípravu odstartujeme na začátku července. Bude to typická letní příprava se soustředěním. Přáteláky upřesníme na začátku července,“ doplnil trenér Brabec.

Některé kluby se po dlouhé pauze potýkají s tím, aby daly zpět dohromady celý kádr. Jak to vypadá v Blatné? „Samozřejmě se dlouhá doba bez hry i tréninku projevila, ale kluci mají do fotbalu chuť a máme dost času na to, abychom se dobře připravili na nadcházející sezonu. Odchody i příchody jsou v jednání a uvidíme, jak vše dopadne. Není zatím nic jisté,“ říká Michal Brabec.

Prakticky o dvě sezony přišli dorostenci, kteří by měli být fotbalovým podhoubím ve svých klubech. Potřebují dostat šanci, aby od fotbalu neodešli. „V blatenském dorostu jsou nadějní kluci. Určitě některé z nich zapojíme již teď do červnových přátelských utkání,“ potvrdil doplnění kádru mužů o nadějné dorostence Michal Brabec.

Doplňme, že by nový ročník krajského přeboru měl odstartovat o víkendu 7. a 8. srpna. A současně věřme, že již to bude ročník kompletní. Těší se na to nejenom hráči a funkcionáři, ale i všichni fanoušci naší nejpopulárnější hry.