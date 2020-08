Po rozvolnění restrikcí zahájili předpřípravné období v polovině května. „To se nás na tréninky scházelo tak dvanáct či třináct. Se startem hlavní přípravy je to již o něčem jiném, chodí nás kolem dvaceti i více. Samozřejmě včetně několika hráčů béčka,“ uvedl k přípravě na novou sezonu asistent trenéra Blatné Václav Palivec a doplnil: „Chodí hráči, se kterými počítáme, že se na podzim objeví v blatenském dresu.“

I na další sezonu v Blatné posilovali kádr. Z Písku přišel velezkušený David Kubiš. „Přišli ještě Zahrádka z Čížové, Benedikt ze Sousedovic. Ještě jednáme o doplnění kádru směrem z Písku,“ doplnil Václav Palivec.

Již před jarem si dali v Blatné za cíl do další části sezony podstatně snížit počet obdržených červených a žlutých karet. „V minulém podzimu jsme inkasovali karet až příliš a bylo třeba zapracovat na chování a vystupování hráčů na hřišti a vůči rozhodčím. V tomto směru by měl pomoci David Kubiš, který něco odehrál a je schopen hráče na place zklidnit,“ doplnil Václav Palivec.

V Blatné se snaží doplňovat kádr nejenom hráči odjinud, ale i z vlastních zdrojů. „Máme tu v jedné osobě útočníka i gólmana z dorostu. Šimůnek tam byl nejlepším střelcem a zároveň může chytat. Postupně bychom chtěli zapracovávat i další mladíky, ale problém vidím v tom, že z A třídy dorostu je do kraje v mužích obrovský skok,“ doplnil asistent trenéra.

Ke změnám nedocházelo jen v kádru, ale i ve funkcionářském zázemí. Předseda fotbalu Michal Vanduch se stal předsedou celé tělovýchovné jednoty. „Předsedou fotbalu se stal Pavel Mašek. Setkal se s hráči a nastínil vizi oddílu nejenom pro tuto sezonu. Myslím si, že je to na dobré cestě,“ hovořil o další změně Václav Palivec.

Blatná skončila na patnáctém místě nedohraného ročníku krajského přeboru. Do toho nového si musí dát vyšší cíl. „Chceme hrát krajský přebor v klidu. Ideální by bylo na podzim hrát kolem osmého místa a jít pak v klidu do zimní přípravy,“ doplnil k vizi do další sezony v krajském přeboru Václav Palivec.

Kádr Blatné:

Brankář: Jaroslav Chlanda. Obránci: Pavel Stulík, Vojtěch Bláha, Michal Uldrich, Jiří Benedikt, Jakub Sýkora, Jakub Levý, Filip Hrádek. Záložníci: Milan Hlaváč, David Kubiš, Roman Zahrádka, Adam Hrádek, Marek Sedláček, Michal Mišiak, Jakub Král. Útočníci: Víťa Habada.

Realizační tým: Trenér M. Brabec, asistent V. Palivec, vedoucí P. Jícha.