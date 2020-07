Suverén podzimní části minulého ročníku okresního přeboru Strakonicka pod vedením Petra Šafránka již byl smířen s tím, že bude muset o postup bojovat znovu, ale nakonec se vše v dobré obrátilo.

Koncem dubna jste byl smutný, že postup nevyšel, v polovině června jste mohl jásat, že jste tam. Čekali jste, že by přeci jenom mohl postup přijít?

Létalo to z mnoha stran. Z Českokrumlovska, Strakonicka a podobně. Postupem času jsem tomu přestal věřit. Tyto informace kluky zbytečně rozptylovaly. Když pak šly nahoru Strunkovice, do kraje Týn a my stále nic, tak jsem se snažil kluky od toho držet stranou. A najednou to přišlo.

Jaká byla reakce na telefonát, že jste v B třídě?

Řešil jsem to dopředu s Jirkou Kulíkem s tím, že je třeba přihlášku do B třídy podat. Když to bylo oficiální, tak jsem dal klukům vědět. Samozřejmě byli šťastní. Vždyť podzim vyhráli suverénně a jít znovu do boje o postup, když víte, že to nebude jednoduché, by bylo složité. A musím říci, že to kluci berou zodpovědně. Jirka Funda mladší, který hrál první ligu, jim připravil tréninky. Já jim řekl, že příprava začne 23. či 24. července, aby měli oddych, ale kluci chodí dobrovolně trénovat. Buď si jdou zahrát fotbálek, nebo jdou společně na výběh. Pochopili, že to bude o fyzičce. Když vydrží fyzicky, tak mohou v B třídě konkurovat.

Zůstáváte tedy dál na postu trenéra?

Udělali jsme takový triumvirát. Budeme tři trenéři, nebudu úplně hlavní a se mnou to budou dělat již zmiňovaný Jirka Funda mladší a Aleš Zach. Já se chci trochu soustředit na individuální sport, na běh a triatlon. Dělám to tady možná více než deset let a chtěl jsem získat double, když jsme přihlásili pohár. Bohužel se to nepodařilo, ale podařil se alespoň postup. Na vyšší soutěž však někteří hráči ještě nejsou připravení a musejí pochopit, že se musí připravit fyzicky, psychicky, důrazem. Zápasy budou těžší než v okrese.

Jak bude vypadat příprava?

Máme docela těžké soupeře. Začneme 25. července se Štěkní. To bude ještě soupeř z okresu, ale pak hrajeme se Strunkovicemi nad Blanicí z I.A třídy a končit budeme v Horažďovicích. Soutěž odstartujeme ve Čkyni, což bude hodně těžké.

Někdo si může říci, že postup za polovinu sezony nemá takovou hodnotu jako ten za celou. Jsou kluci připraveni na to, že jim to někdo může podsouvat, přestože jste suverénně vedli?

Pokud bychom nepostoupili, tak by to bylo zase naopak. To by zase byly hlášky typu, že nám ani ligista nepomohl, či co nám bylo platné všechno vyhrát, když se nepostupuje. Ale je třeba to brát tak, že jsme postoupili tím, že se odhlásily některé kluby a ne nějakým úředním zásahem.

Co od vyšší soutěže očekáváte?

Jsme na ní zvědaví. Budeme se tam setkávat s týmy ze Strakonicka, proti kterým jsme hrávali, jako Cehnice, Střelské Hoštice či Dražejov. Bude to zajímavé pro diváky. První rok je nevyzpytatelný. Mělo by tam být nadšení. Kluci chtějí, což jsem rád a moc kvituji pomoc Jirky Fundy, že jim dělá tréninky a oni za ním jdou.

Počítáte s doplněním kádru?

Jednáme o dvou hráčích. Ale bylo by to jen doplnění. Říká se, že si to mají zkusit kluci, kteří si to vykopali. Jirka Funda bude pořád v Rakousku, ale bude trénovat. Kluci na to mají. Je to jen o fyzičce a psychicky vydržet systém vyšší soutěže.