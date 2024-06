Ještě před posledním divizním kolem uplynulého ročníku se spekulovalo nad tím, zda z krajského přeboru spadnou poslední dva celky (Jankov a Dražice), nebo dokonce tři. To se mohlo stát ve chvíli, kdyby se na sestupových místech v divizi ocitly celky Katovic i Českého Krumlova. Oba divizní celky vyhráy a sestupová metematika hovořila o tom, že jdou dolu Katovice bez ohledu na to, že oznámily dobrovolný přesun do I.A třídy. V tu chvíli sestupoval z krajského přeboru Jankov a Dražice.

Nyní je však vše znovu jinak. Jelikož se z krajů nepřihlásil do divize dostatečný počet týmů (mohou jen ty do čtvrtého místa), došlo na snižování počtu sestupujících. A první na řadě byly Katovice, což znamenalo i záchranu Dražic v krajském přeboru. Nic na tom nemění fakt, že se Katovičtí přesunují do I.A třídy. Na to "doplatil" Meteor Tábor, který si brousil zuby na postup do KP ze druhého místa I.A třídy skupiny B.

Suma sumárum to znamená, že z krajského přeboru šla do divize Hluboká nad Vltavou a naopak do I.A třídy sestoupil Jankov. Na jejich místa se posunuli vítězové obou skupin I.A třídy Strunkovice nad Blanicí a Sokol Sezimovo Ústí. Co se týče obou celků ze Strakonicka, Osek bude hrát domácí zápasy v sototu v úředním termínu, strakonický Junior pak v úřední termín v neděli.