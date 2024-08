Strakoničtí fotbalisté se na start krajského přeboru naladili dobrým výkonem, se kterým mohl být trenér Přemysl Šroub spokojen. „Hrálo se na krásném stadionu, mají to pěkně udělané, nové hřiště, nové kabiny, takže velmi příjemné prostředí i fajn lidé. Užili jsme si to. Vyhráli jsme tam 3:0 naprosto zaslouženě, v zápase jsme byli lepší. Už v první půli jsme dali dva góly, takže jsme mohli druhou půli dohrávat v klidu. Samozřejmě šlo o to přidat třetí gól a zápas definitivně rozhodnout. Jsem rád, že se nám to povedlo. Mohli jsme pošetřit síly, vystřídali jsme, šli tam všichni ze střídačky. Můžeme být spokojení, podali jsme výborný výkon. Akce byly pěkné, góly také a vítězství mohlo být výraznější. Obrana na nulu, takže jsme spokojení a teď se připravíme na zápas se Semicemi, což je pro nás nejdůležitější,“ komentoval utkání strakonický trenér.

„V Lišově hrál poprvé Michal Kinkor, když předtím nehrál nějakou dobu, protože má problémy se zády. Uvidíme, jak to bude. Kaňkou na zápase je vyloučení Zahrádky, který udělal nesmyslný faul a dostal červenou kartu za stavu 3:0. Ten dostane stopku od disciplinárky. Takže to je také zásah do sestavy. Žádali jsme o prominutí zbytku trestu Krejčího, který má ještě stopku. Doufám, že se to povede a bude moci nastoupit. Sestavu budeme muset přeskupit, ale věřím, že to zvládneme,“ hledí k prvnímu mistrovskému utkání trenér Šroub.

Strakoničtí vstoupí do soutěže s vysokými ambicemi a všichni jsou již na první utkání natěšeni.

„V poháru již bylo vidět, že to je soutěžní zápas a přistoupili jsme k tomu zodpovědně. V přípravných zápasech jsme pouštěli soupeře do šancí, hodně jsme to otvírali a byly tam chyby dozadu. Ale včera jsme Lišov do moc šancí nepustili, spíše to byly sporadické protiútoky a střely z dálky. Odehráli jsme to zodpovědně a naladili se na sezonu,“ doplnil trenér.