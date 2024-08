Otavan Štěkeň - Otava Katovice 6:2 (4:0)

Branky: Machovský a Poláček 2, Kynkor V. a Hájek - Vydržel a vlastní.

Sestavy - Štěkeň: Havránek (Vlk) - Šlehuber, Čížek M., Poláček V., Rataj, Málek, Kynkor V., Kynkor M.,Fabian, Soukup J., Machovský. Na střídání připraveni Hanák, Sup, Hájek, Soukup D., Hrubý R., Žiska. Katovice: O. Kuneš - J. Krýsl, Koutský, Cibulka, Braťka, Blatský, Kadula, Duba, Kotenko, Hlava, Vydržel. Střídali L. Krýsl a Topinka.

A jde se na to. | Video: Jan Škrle

Domácí fotbalisté rozhodli o své výhře již v prvním poločase. "Pro nás byl tento zápas výzvou se utkat s někým z vyšší třídy. Do prvního poločasu jsme vstoupili velice dobře, když se nám podařilo už ve čtvrté minutě vyhrávat 2:0. To nás uklidnilo a mohli jsme více kombinovat a přidat další branky. Do kabin jsme odešli za stavu 4:0 po pěkném prvním poločasu. Do druhého poločasu jsme chtěli hrát ze zajištěné obrany a více kombinovat po stranách. Ale i hosté se dostali do hry, když po našich chybách skórovali. Před krásnou kulisou hostujících i domácích diváků se hrál velice pěkný fotbal," shrnul utkání domácí trenér Jan Maršala.

Trenér Jan Maršala hodnotí výhru. | Video: Jan Škrle

Katovičtí tentokrát měli problémy se sestavou a lepili ji, jak se dalo. Poprvé se mezi tyče postavil šestnáctiletý Onra Kuneš, který přišel právě ze Štěkně a byla to tak pro něho perná zkouška. V prvním poločase Katovičtí prakticky branku soupeře neohrozili, hru zlepšili až po přestávce. Ve druhém poločase jim musel pro zranění odstoupit ze hry Jindřich Kadula a všichni mu přejí, aby byl v pořádku. Katovické fotbalisty čeká další středu první kolo Samson cupu proti Třeboni.

Porada štěkeňských fotbalistů v kabině. | Video: Jan Škrle

Autor: Jan Škrle