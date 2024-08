Junior Strakonice – ZNAKON Sousedovice 3:0 (2:0)

Branky: Lukáš Bálek,Krejčí, Smola. Rozhodčí: Němec – Lepič, Šedivý.

Sousedovičtí domácího favorita tentokrát pořádně prohnali. „Generálka byla dobrá. Musím pochválit Sousedovice, které nás opravdu hodně prověřily. Možná, že to byl pro nás paradoxně nejtěžší zápas celé přípravy, protože nás hosté hodně překvapili. Nedali nám vůbec nic zadarmo a museli jsme opravdu přepnout do rychlého módu. Zápas byl opravdu kvalitní. Vyhráli jsme 3:0 a myslím si, že ten výsledek mohl být vyšší, ale mohli jsme i inkasovat. Sousedovice hrály opravdu dobře. Brankář nás několikrát podržel. Dali jsme dvě břevna, takže jsme měli i smůlu v zakončení. Ale ten zápas byl pro nás opravdu těžký,“ komentoval duel strakonický trenér Přemysl Šroub.

Strakoničtí ani tentokrát ještě neměli k dispozici kompletní kádr. „Příležitost dostali dorostenci. Druhou půli nám pomohl David Ševčík z béčka. Chybělo nám několik hráčů, takže jsme ještě nebyli kompletní, ale základ tam byl. Generálka splnila účel. Teď nás čeká ještě ve středu pohár v Lišově, který včera porazil Borotín. To bude pro nás generálka na nedělní zápas,“ doplnil trenér.

Příprava Junior Strakonice - Sousedovice. | Video: Jan Škrle

Kádr Junioru se oproti minulé sezoně hodně změnil. Jak je tedy trenér spokojen s přípravným blokem? „Je vidět, že si to bude muset ještě sednout. Hráči si na sebe zvykají a někteří nevědí, co od druhého čekat. Letní příprava je opravdu krátká. Ale zápasy byly dobré, s kvalitními soupeři. Tochovice nás porazily, takže zápasy byly opravdu kvalitní. Hráli jsme tři zápasy s krajským přeborem – Dobříš, Nepomuk a Tochovice. A teď A třída. Musím říct, že Sousedovice byly pro nás možná nejtěžší. Tochovice nás porazily, ale koukal jsem na jejich zápasy v přípravě a oni porazili třeba Příbram B 3:1, takže tu kvalitu mají. Jsem rád, že jsme měli takové těžké zápasy. Příprava nebyla jen tak si zahrát, měli jsme těžké zápasy stejně jako v sezoně. Myslím si, že můžeme být celkově s přípravou spokojení. Bude to sice chvíli trvat, ale kvalitu máme,“ hodnotil přípravu trenér Šroub.

Junior střílí jeden ze svých tří gólů. | Video: Jan Škrle

Strakoničtí dali dohromady před sezonou čtveřici velmi kvalitních gólmanů. Kdo tedy dostane šanci v áčku? „Už máme jen tři. Martínek chytal včera za Sousedovice. Tam odejde. Jednoho jsme museli pustit. Měl nabídku i z Mirovic. Tam bych ho viděl raději, aby chytal krajský přebor, protože brankář to je hodně kvalitní, což včera potvrdil. Chytil minimálně šest gólů. V zimě by se měl zase vrátit k nám na přípravu. Je domluvené, že s námi bude trénovat alespoň jednou v týdnu, abychom ho měli na očích a necháme si tedy Lízala a Provazníka pro áčko a Kozlík bude brankář béčka. Takhle jsme se domluvili,“ objasnil situaci kolem gólmanů trenér.