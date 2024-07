Junior Strakonice - MFK Dobříš 4:2 (2:2)

Branky Strakonic: Krejčí 2, Kotrba a Janoch.

Sestava: Kozlik - Kubeš, Kynkor, Smola, Sigmund - Janoch, Kotrba - Stöger, Uher, D. Balek - Krejčí. Stridali: Provaznik, Míčka, Ševčík.

Strakoničtí sice prohrávali v utkání 0:2, ale dokázali ho otočit. Trenér Přemysl tak mohl být s vystoupením svých hráčů spokojen. „Mám z utkání s Dobříší dobré pocity. Až na ten začátek, který jsme nezvládli a Dobříš šla do dvoubrankového vedení po našich velkých chybách. Mysleli jsme si, že to půjde samo, ale já jsem hráče upozorňoval, že Dobříš má kvalitní tým. V zimě nám dali 6:0, takže jsem věděl, že nás čeká dobrý soupeř, což se potvrdilo. Hodně nás prověřili a museli jsme dohánět stav 0:2, abychom to otočili. Ale pak jsme se vzpamatovali a hráči si uvědomili, že musíme hrát zodpovědněji dozadu, nejenom dopředu. A dalo se na to koukat. Otočili jsme zápas, čehož si cením, protože hráči mají za sebou těžký týden. Měli první týden hrubé přípravy, takže bylo vidět, že tahali nohy. Bylo nás málo, ještě čerpáme dovolené, takže jsme měli jenom dva na střídání. Ale jsem rád, že všichni vydrželi fyzicky, nikomu se nic nestalo a měli jsme řadu dalších šancí. To vítězství mělo být ještě větší. Dominovali jsme vlastně celý zápas na míči a jenom škoda, že jsme neproměnili nějaké další šance. Ale nekoukám tolik na výsledek, chtěl jsem hráče spíš vidět. Bude nám trvat, než se sehrajeme. Je to hodně vyměněné. Vlastně se moc neznají. Doufám, že naše výkonnost půjde každým zápasem nahoru," hodnotil utkání trenér Šroub.

Hráčů, kteří přišli, je hodně nových, ale drtivou většinu strakonický lodivod zná z působení v Katovicích. Určitě ví, co od koho čekat. „Znám jejich přednosti, takže vím, co od nich očekávat. Spíš je třeba to dostat týmově do hry, protože pořád je to šest nových lidí a ještě tam je pět dalších, kteří je neznají nebo na ně nejsou tolik zvyklí, nevědí, komu jak přihrát. Na tom musíme pracovat v trénincích, abychom si na to zvykli. Musíme zjistit, kdo má jaké přednosti, kdo to chce víc do nohy, kdo to chce víc do náběhu a musíme to do sebe dostat. Ještě se nám vrátí Zahrádka a Lukáš Bálek do sestavy, takže tam by měla jít kvalita ještě výš. Ale já si myslím, že v tom nebude problém. Máme ještě včetně poháru čtyři přípravné zápasy, takže tam bychom to měli všechno stihnout. Chci hrát i víc fotbalu na tréninku, aby si hráči na sebe víc zvykali. Máme měsíc, takže v tom problém nevidím,“ doplnil strakonický trenér.

Příprava: Junior Strakonice - Dobříš. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Další utkání sehrají Strakoničtí v sobotu 20. července od 10 hodin v Tochovicích, které skončili v uplynulém ročníku středočeského krajského přeboru na osmém místě.