TJ Osek - Tochovice 1:4

Branka Oseka: Šourek.

Obměněný a posílený celek Oseka v přípravě třikrát zvítězil, poslední duel s Tochovicemi se však nevydařil podle představ trenéra Václava Hegenbarta. Domácí sice začali dobře, měli i šance, ale celkově na hřišti kralovali hosté.

"Generálka s Tochovicemi se nám moc nepovedla. Měli jsme nějaké problémy se sestavou a kluci, co nastoupili, nebyli úplně na sto procent připraveni. Proto se nám zápas nepovedl, ale doufám, že to do prvního mistrovského utkání vyladíme a budeme na tom mnohem lépe. Začali jsme dobře, byli lepší, měli šanci, ale postupem času jsme se vytratili. Došly nám síly, kvalitní soupeř nás začal přehrávat a využil několika chyb v naší obraně a zaslouženě vyhrál," komentoval utkání domácí trenér Václav Hegenbart a doplnil: "Já doufám, že to byla taková ta facka, která nás nakopne a k mistrovskému utkání v Třeboni přistoupíme mnohem lépe."