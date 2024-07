TJ Osek - FC Písek U19 2:0 (2:0)

Branky: 25. Šourek, 29. Hosnedl. Rozhodčí: Sýkora. Diváci: 100.

Hodně obměněný účastník krajského přeboru (5. liga) z Oseka se představil ve velmi dobrém světle a kromě dvou branek měl plno daších šancí. Trenér Václav Hegenbart mohl být s premiérou u týmu spokojen.

"Chtěl jsem vidět především nové posily. Na to, že se sešlo v první půli na hřišti plno hráčů, kteří spolu nikdy nehráli, tak jsem byl až překvapený, jak se nám hra dařila. Plnili jsme to, co jsme si řekli. Měl jsem z toho výborný pocit, škoda jen, že jsme nenasypali více branek, protože jsme si vypracovali asi šest gólovek. Do druhé půle jsme vystřídali, někteří kluci si potřebovali orazit a hra trochu opadala. Ale s tím se tak trochu počítalo," hodnotil utkání trenér Oseka Václav Hegenbart.

Trenér Václav Hegenbart hodnotí výhru nad Pískem U19. | Video: Jan Škrle

Na videu k článku Václav Hegenbart hovoří také o dalších nových jménech v sestavě, svých pocitech z týmu i přestupu zkušeného gólmana Jana Satrapy do Oseka.

Zdroj: Jan Škrle