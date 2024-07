K prvnímu tréninku letní přípravy se fotbalisté Oseka sešli ve středu 17. července večer pod vedením nového trenéra Vácava Hegenbarta. Po úvodních oficialitách a vyjasnění si priorit do sezony začala ostrá příprava.

Start přípravy v Oseku. | Video: Jan Škrle

V Oseku se částečně proměnil kádr a představili se noví hráči. "Ze Sousedovic přišli dva šikovní mladí kluci Pepa Šourek a Dominik Brož, máme Láďu Jizbu z Čimelic a přijde i zkušený gólman Honza Satrapa. Všechno jsou to kluci, kteří by měli patřit do základní sestavy. Je to velké posílení. Doufám, že se jim tu bude líbit a zůstanou zde co nejdéle," hovořil o posilách trenér Václav Hegenbart.

Trenér Václav Hegenbart hovoří k hráčům. | Video: Jan Škrle

S úvodním tréninkem byl trenér spokojen. "Celou dobu jsem se na první trénink těšil. Vypadalo to, že kluky trénink i bavil, že se jim to líbilo a doufám, že v tomto trendu budeme i pokračovat dál," pochvaloval si první trénink Václav Hegenbart.

Fotbalisté Oseka zahájili letní přípravu. | Video: Jan Škrle

A jak by se měl Osek prezentovat? Dle posil aktivní hrou do útoku. "Jsem zastánce poctivého fotbalu. Výkonnostně na špičku asi mít nebudeme, ale chci, abychom to odmakali. Doma chci hrát ofenzivně a nátlakově. Aby to bylo jako před pár lety, když se řeklo Osek, tak soupeř polkl nasucho a měl obavy. Sám jsem to zažil, nikomu se zde nehrálo dobře a to bych chtěl obnovit," přeje si nový lodivod.

Protažení po tréninku. | Video: Jan Škrle

O jeho příchodu do Oseka bylo jasno již v závěru uplynulé sezony. "Jsem zde spokojený a nadšený. Líbilo se mi férové jednání. Byly i jiné nabífdky, ale kývl jsem na tu z Oseka. Jednak byli nejkorektnější a jednak je zde prostředí podobné tomu, jaké znám z Čimelic," dodal ke svému angažmá Václav Hegenbart.

Trenér Hegenbart hovoří o svém angažmá v Oseku. | Video: Jan Škrle

První přípravné utkání odehrají fotbalisté Oseka nyní v neděli 21. července doma od 16 hodin proti FC Písek U19.

Autor: Jan Škrle