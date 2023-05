Branky: 12. Hoch, 48. D. Říský, 53. L. Fajtl vlastní. ŽK: 1:3 (Hoch - Komrska, Kupka, Kočer. Rozhodčí: Votava - Kaštánek, Lepič. Diváci: 60.

Sestava Oseka: Křížek - Sigmund (85. Vlk), Němeček, Carda, Martin Čapek - Matěj Čapek, Šámek, Hoch, Hosnedl (59. Maroušek) - D. Říský (76. Zelenka), J. Říský.

Domácí fotbalisté využili toho, že trenér gólmanů Dynama České Budějovice Zdeněk Křížek má v první lize volno, a notně tak posílili své zadní řady. Soupeře, který doma minule prohrál jasně s posledními Prachaticemi, bez větších problémů přehráli.

Trenér Luboš Vašica mohl být spokojen s body, s hrou jako takovou již tolik ne. "Utkání přineslo plno nepřesností, byla to spíš nakopávaná a chyběl tomu pohyb. My měli větší důraz ve vápně a díky tomu také šli do vedení. Jankov si sice také vypracoval šance, ale nedokázal se v rozhodujících situacích prosadit. Dělal naopak velké chyby v obraně. O přestávce jsem musel být v kabině k našemu výkonu i přes vedení kritický a dokonce jsem i zvýšil hlas. Po návratu na hřiště si má slova vzali hráči k srdci. Dvacet minut se hrálo podle našich not, dali jsme další dva góly, ale pak hra znovu upadla do průměru," shrnul utkání trenér Oseka a dodal: "Výhra to byla zasloužená, ale fotbalu bylo k vidění pomálu."

V tabulce se již Osek dostal na 29 bodů a může hrát v klidu. V dalším kole na hráče ze Strakonicka čeká cesta do Olešníka. Jankov, který bojuje o záchranu soutěže, hostí v důležitém duelu Semice.