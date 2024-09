Junior Strakonice – Malše Roudné 3:2 (1:0)

Branky: 39. L. Pomej, 53. K. Krejčí, 57. L. Bálek – 47. V. Kadlec, 91. L. Vávra. ŽK: 4:1 (Zahrádka, D. Bálek, Krejčí, Stöger – Vogl). Rozhodčí: Boček – Šťastný, Kollmann. Diváci: 400.

Sestava Junioru: Provazník – Zahrádka, Janoch, Kotrba – Kubeš (89. Říha), Míčka, D. Bálek – Uher, L. Bálek (87. Zvonek) – Krejčí (92. Stöger).

Skvělá divácká kulisa výborný fotbal. To byl duel o vedení v Jihočeské fotbalové 5. lize. Ještě před ním domácí funkcionáři pogratulovali čtveřici oslavenců a bývalých fotbalistů Strakonic. Pak již všichni sledovali vítězný duel domácího týmu.

Gratulace bývalým fotbalistům Strakonic. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tři body se nerodily lehce. Hosté působili v první půli fotbalověji, ale zbrzdil je gól Pomeje, když se míč odrazil od břevna za čáru do sítě. Roudné srovnalo v nástupu do druhé půle, ale brzy nato Krejčí vrátil domácím vedení po skvěle kopnutém roku. Když přidal L. Bálek gól na 3:1, zdálo se být hotovo. Hosté se však nevzdali, v nastaveném čase nejprve snížili a pak ještě trefili vnější tyč domácí branky. Body nicméně zůstaly ve Strakonicích.

Nástup na utkání. | Video: Deník/Vladimír Klíma

„Musím říci, že jsem si tenhle zápas opravdu doslova užil. Vlastně jsme v pátek vůbec nevěděli, jak to postavíme. V sestavě nebyl ani jeden obránce. Postavili jsme to, co jsme měli. Museli jsme hrát na tři stopery, což jsme ještě v této sezoně nehráli. Nemáme to ani nacvičené, ale vyšlo to. Vzadu museli hrát Janoch, Kotrba a Zahrádka, což jsou tři středoví záložníci. Odehráli to perfektně. Proti takhle ofenzivnímu týmu to bylo do obrany na pět obránců a do útoku na tři. Brejkové situace nám vycházely a byli jsme nebezpeční. Dali jsme tři góly a myslím si, že jsme ještě šance měli. Výsledek je prostě zasloužený. Neměli jsme dostat na konci na 3:2. Roudné hrozilo, bylo opticky více na balonu. Kadlec je rozdílový hráč, bere to všechno na sebe. To nikdy nevíte, jestli vám vyrovná dvěma góly. Musím před klukama smeknout a v úterý jim dám volno,“ hodnotil utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

V předchozích zápasech museli Strakoničtí dobývat branku soupeře. Tentokrát se hrálo z obou stran s otevřeným hledím, což Junioru vyhovovalo. „Každý se na nás připravoval do defenzivy a dělali z nás divizní tým. Ty zápasy jsou těžké, ale dneska jsme hráli brejkově a vycházelo nám to. Loni jsme hráli všechny zápasy brejkově, tak nevidím důvod, proč bychom tak nemohli hrát i letos. Vychází to. Ty naše přechody byly opravdu smrtící a Roudné se muselo každý ten protiútok bát,“ doplnil spokojený trenér.

První branku zápasu dával Pomej, od kterého se spíš čeká černá práce na hřišti než gól po ráně za vápnem. „Smějeme se tomu, on tu střelu prostě nemá. Má slabou střelu a dneska dokonce střílel levou. Já jsem si pro sebe říkal, ať nestřílí. A on vypálil a dal gól. A trefil to krásně,“ pochválil svátečního střelce s úsměvem trenér.

Junior Strakonice - Malše Roudné. | Video: Deník/Vladimír Klíma

V první půli domácí rozehrávali několik rohů bez jakéhokoliv úspěchu. Ve druhé půli to Karel Krejčí napálil na přední tyč a byl z toho gól. „Máme nacvičených několik rohů a jeden z nich je tenhle do brány, kdy to točí na přední tyč. A vyšlo to. Brankář si to tam srazil, Láďa Uher tam navíc perfektně clonil. Super, že nám to tam padlo. Byl to hodně důležitý gól, protože tím jsme se zvedli z toho 1:1 a pak to krásně uklidil Lukáš a rozhodl zápas. V závěru ještě hosté nastřelili po rohu tyč, ale to by bylo pro nás hodně kruté, kdyby to tam padlo,“ dodal k důležitým momentům trenér Přemysl Šroub.