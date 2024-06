/FOTOGALERIE/ Po sérii vítězných utkání zajížděli strakoničtí fotbalisté v krajském přeboru do Roudného, na hřiště týmu, který patří do absolutní krajské špičky. Tam po dlouhé době nechali všechny tři body.

Strakonický Junior (na snímku z utkání s Osekem) podlehl v Roudném 1:3. | Foto: Jan Škrle

Malše Roudné – Junior Strakonice 3:0 (3:0)

Branky: 14. (PK) a 38. V. Kadlec, 33. M. Vlk – 49. K. Krejčí. ŽK: 6:4 (Zach, Cepák, König, Kadlec, Vařil a Zíka – Bílý, Kubeš, Míčka, Legdan). ČK: 0:1 (60. Krejčí). Rozhodčí: Brych – Krčín, Novotný.

Sestava Strakonic: Kozlík – Kubeš, Fajtl a Legdan, Smola – Míčka (80. Máška), Pomej, Janoch, Bílý (88. Mrkvička) – Zahrádka (89. Stöger) – Krejčí.

„Musím říci, že jsme v Roudném nezanechali špatný dojem, alespoň podle mého názoru. I ten poločasový stav 3:0 byl pro nás docela přísný, protože jsme hráli opravdu dobře,“ začal hodnocení utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

„Dostali jsme gól po sporné penaltě, kdy při standardní situaci míč zasáhl do ruky hráče ve zdi, který si kryl obličej. Byla to škoda. Měli jsme dobré šance na brejky. Bílý měl dvě příležitosti, kde jsme mohli vyrovnat. Ale kvalita Roudného se ukázala v zakončení. Když měli šanci, tak ji proměnili. A Kadlec dal opět dva krásné góly z dálky. Jak říkám, 3:0 bylo podle mě trochu přísné. Měli jsme brejkové situace, které jsme mohli lépe vyřešit a dát gól už v prvním poločase,“ komentoval první půli strakonický lodivod a pokračoval: „Ve druhé půli jsme chtěli hrát stejně a musím kluky opravdu hodně pochválit, protože jsme ji vyhráli 1:0 a třicet minut jsme hráli o deseti. Proti nejlepšímu týmu soutěže jsme podali srovnatelný výkon a všichni si sáhli na dno. Nemáme se za co stydět. Kvalita naší hry byla dobrá, dělali jsme domácím problémy rychlými útoky dopředu a měli jsme šance i na snížení na 3:2. Pak ale přišlo vyloučení Krejčího, které bylo sice po neúmyslném faulu, ale oprávněné, a to nás zbrzdilo. Do té doby jsme měli velkou šanci na 3:2. Kdyby to tam padlo, domácí by se ještě mohli bát o výsledek. Takže jsem spokojený a kluky chválím i za tuhle prohru.“

V posledním kole přijede již v pátek 14. června na Křemelku Protivín. Hraje se od 18 hodin. „Doma se chceme rozloučit s fanoušky vítězně. Samozřejmě je komplikace v tom, že náš nejlepší střelec Krejčí nemůže nastoupit, takže to musíme nějak vyřešit. Už nás není moc, ale samozřejmě chceme doma zápas zvládnout a vyhrát,“ doplnil k poslednímu utkání sezony Přemysl Šroub.