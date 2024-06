/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poslední utkání sezony krajského přeboru si fotbalisté Junioru Strakonice předehrávali s Protivínem v pátečním večeru. Duel na Křemelce rozhodla jediná přesná trefa hostujícího Bečváře.

KP muži: Junior Strakonice - Protivín. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Junior Strakonice - FK Protivín 0:1 (0:1)

Branka: 21. D. Bečvář. ŽK: 3:3 (Fajtl, Mička, Máška - Štěpka, Hrachovec, Bečvář). Rozhodčí: Bartůněk - Novotný, Písek.

Sestava Junioru: Kozlík - Kubeš, Legdan, Fajtl, Smola (33. Zvonek) - Mička (64. Stöger), Pomej (79. Košek), Janoch, Bílý - Zahrádka - Máška.

Poslední domácí utkání sezony se Junioru nevydařilo. Celkově bylo z duelu cítit, že již nikomu o nic nejde a sezona končí.

"Bohužel to dnes nešlo," posteskl si strakonický trenér Přemysl Šroub a pokračoval: "Prospali jsme první poločas, náš výkon byl bezkrevný, asi nejhorší nyní na jaře. Měli jsme tam jednu šanci, kdy jsme mohli jít do vedení. Míčka šel sám ze strany do vápna a přestřelil bránu. Mělo to skončit v bráně a mohl zápas vypadat jinak. Protivín byl v první půli živější, měl tam náběhy, lépe se pohyboval. Dal jednu střelu za vápnem a ta rozhodla celý zápas. O přestávce jsme si to vyříkali, ve druhé půli se zlepšili pohybově, ale dnes nám zkrátka nebylo souzeno bodovat. Dali jsme Zahrádkou břevno, Stöger to překopl z malého vápna. Asi by byla remíza spravedlivá, ale za první poločas a špatný pohyb jsme si to dnes nezasloužili. Asi jsme se již viděli na dokopné. Poslední zápasy jsou nejhorší, někteří hráči ví, že tady končí a výkony již nebyly takové, jako jsme v posledních zápasech předváděli. Musím Protivínu pogratuloval. Šli si za tím, dobře to odbránili a vezou si tři body."

Protivín především ve druhém poločase dobře bránil a zkoušel to rychlými výpady do domácí obrany. "Druhá půle se hrála podle našich not, kdy jsme se snažili to rozpohybovat. V závěru jsme hráli až na tři útočníky a tři obránce. Zkoušeli jsme všechno možné, ale nešlo nám to. Dohrávali jsme to se třemi dorostenci a bylo to již těžké. Nepovedlo se, ale celkově musíme sezonu hodnotit jako celek a to znamená pozitivně. Nesmíme si to nechat znechutit posledním zápasem, ale je škoda že se takto se sezonou loučíme, když jsme domácí zápasy předtím zvládali dobře. Ale nedá se nic dělat, musíme již myslet na nový ročník," dopnil trenér Šroub.