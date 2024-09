TJ Osek - Blaník Strunkovice nad Blanicí 0:2 (0:1)

Branky: 33. M. Požárek, 90. J. Nosek. ŽK: 3:5 (Brož 2, Carda - Funda, Koloušek, Fajtl, J. Žurek, Nosek). ČK: 1:0 (80. Brož). Rozhodčí: Kollmann - Boček, Mrosko).

Nástup na utkání. | Video: Jan Škrle

Osek se v posledních zápsech herně trápil, naopak Strunkovickým vycházelo prakticky vše. Také do Oseka přijeli s obrannou taktikou a brejkovými choutkami. Přestože na to byli domácí připraveni, dvakrát inkasovali a tým z Prachaticka i potřetí slavil na hřišti soupeře výhru.

Děkovčka s fanoušky Strunkovic. | Video: Jan Škrle

"Tentokrát určitě nevyhrál lepší tým. Byli jsme na Strunkovice dobře připraveni. Dostali jsme je pod tlak, hráli jsme dobře. Bohužel, jen po vápno. Bez gólu se prostě vyhrát nedá! Soupeř už byl nervozní a my ho vysvobodili nedorazem po našem rohu, ze kterého dal po brejku gól. To soupeři vyhovovalo, o to více bránil a my už jsme gól dát nedokázali, i když šance jsme měli. Nejsme ve vápně vůbec důrazní a navíc jsme nedokázali lépe situace sehrát. Po vyloučení Brože už to bylo vabank a dostali jsme druhý gól. Musíme se oklepat a dobře se připravit na další zápas," komentoval utkání trenér Oseka Václav Hegenbart.

Trenér Hegenbart hodnotí porážku se Strunkovicemi. | Video: Jan Škrle

Naopak v táboře hostů vládla radost. "Věděli jsme, že nás v Oseku nečeká nic jednoduchého, což se také potvrdilo. První poločas domácí více drželi balon a snažili se kombinovat. My se bránili, ale směrem dopředu se nám nedařilo. Po půl hodině hry se nám povedl po rohu soupeře rychlý brejk, který brankově zakončil Michal Požárek. Ve druhém poločase soupeř nadále více držel míč a měl dvě či tři vyložené šance. V tu chvíli nás podržel brankář. Rozhodnutí padlo v závěru, Michal Požárek unikl domácí obraně, předložil balon Jirkovi Noskovi před práznou bránu a ten se již nemýlil. Musím ale říci, že kdybychom ve druhé půli lépe zakončli nějakou akci, která volala po gólu, mohlo být rozhodnuto dříve. I když byl soupeř fotbalovější, rozhoduje se v pokutovém území a tam jsme byli lepší my. Jsou to pro nás cenné body, kterých si velice ceníme," komentoval výhru strunkovický trenér Václav Beneš.

Trenér Václav Beneš hodnotí výhru v Oseku. | Video: Jan Škrle

Strunkovičtí odehráli první utkání s nulou vzadu. "Těžké utkání. Sáhli jsme si na dno. Osek měl nějké příležitosti, aby utkání alespoň zremizoval, nicméně my to vzadu zamkli, hráli na brejky a vyšlo to. Co jsme měli, to jsme proměnili. Krásné tři body," dodal k utkání spokojeně strunkovický brankář Zdeněk Vojtíšek.

Gólman Vojtíšek hodnotí výhru v Oseku. | Video: Jan Škrle

Celá hodnocení trenérů i gólmana Strunkovic si můžete pustit na videích u článku.