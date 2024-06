/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Oseka se museli oklepat po velkém debaklu, který utržili v minulém kole v Milevsku. To se podařilo a s Rudolfovem berou tři body.

Fotbalisté Oseka (na snímku z utkání s Dražicemi) porazili Rudolfov 3:2 | Foto: Jan Škrle

TJ Osek - SK Rudolfov 3:2 (2:2)

Branky: 25. a 70. S. Hosnedl, 33. J. Hoch - 10. J. Balogh vlastní, 34. R. Pouzar. ŽK: 2:1 (Hoch, Sýkora - Šindelář). Rozhodčí: Boček - Kollmann, Leiš.

Před týdnem fotbalisté Oseka prohráli v Milevsku 0:10. Otázkou tedy bylo, zda se z takové sprchy dokáží oklepat. „Samozřejmě to v Milevsku byl debakl. Ale Milevsko je jednak velice kvalitním týmem, který bude v daší sezoně bojovat o špic tabulky, a navíc my měli sestavu látanou, jak se dalo. Chybělo snad sedm či osm lidí ze základu včetně gólmana, pracovně jsem nemohl nakonec ani já. Dopadlo to, jak to dopadlo,“ hodnotil v týdnu porážku v Milevsku kapitán týmu Jan Hoch.

Hráči Oseka se chtěli fanouškům revanšovat v duelu s Rudolfovem a podařilo se jim to. „Oproti zápasu v Milevsku přibyli dva či tři hráči, ale bylo to s Rudolfovem především odbojované. V sobotu bylo hřiště ještě v poledne pod vodou, ale postupně se to vylepšovalo. Sice to bylo trochu podmáčené, ale hrát se dalo v pohodě. Ač to jindy bývají s Rudolfovem soubojové zápasy, tak tentokrát chtěl soupeř hrát fotbal, kombinoval, hrál dobře. My ho potrestali po brejcích, kdy do dvakrát výborně vyřešil Sebastian Hosnedl. Jeden gól jsem dal já a jinak jsme to vzadu ubojovali. Podržel nás gólman Pokorný. Bylo to odbojované na morál a jsem rád, že jsme se takto semkli a potvrdili záchranu,“ hodnotil utkání Jan Hoch.

Zachráněni sice hráči Oseka byli již před utkáním, ale výhra dává větší pohodu do závěrečných dvou kol. „Je to o dobrém pocitu ze hry. Na závěr jedeme do Třeboně a Olešníka a je dobré, že nás již nic netlačí, abychom nutně museli bodovat. Můžeme si ty zápasy s kvalitními soupeři užít,“ dodal k následujícím duelům kapitán Oseka.