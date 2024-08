TJ Osek - SK Mirovice 1:1 (1:1)

Branky: 19. S. Hosnedl - 15. P. Dolejš. ŽK: 2:2 (Hoch, Brabec - Husar, Král). Rozhodčí: Lepič - Kaštánek, Smola. Diváci: 110.

Po hodech přichází půst, to platí v životě i ve fotbale. Názorným příkladem toho jsou fotbalisté Oseka. Ve druhém kole Jihočeské 5. ligy (krajského přeboru) vyhráli vysoko 7:3 v Třeběticích doma si měli v dalším utkání poradit s Mirovicemi. Nakonec z toho byl utrápený bod po bezkrevném výkonu za remízu 1:1.

"Především se chci omluvit všem fanouškům, kteří na zápas přijeli. Byl to nekoukatelný fotbal okresní úrovně," začal své hodnocení domácí trenér Václav Hegenbart a pokračoval: "Nechápu, co se stalo, ale my úplně zapomněli hrát fotbal. Všechno bylo špatně. Beznaděj, hlavně druhý poločas. V prvním jsme si vytvořili minimálně pět stoprocentních gólových šancí, ale v zakončení selhali. Kdybychom dali gól, zápas by se zlomil, nestalo se a pak už to bylo trápení! Hodinu hry stál v bráně hostů hráč z pole Radek Převrátil a my nejsme schopní na něj vystřelit. Takhle hrát prostě nejde."

Po třech kolech posbíral Osek čtyři body a je uprostřed tabulky. V dalším kole jede na hřiště Dražic.