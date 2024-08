Junior Strakonice – Týn nad Vltavou 3:0 (1:0)

Branky: 43. a 90. V. Uher, 49. K. Krejčí. ŽK: 1:2 (Zahrádka – Hudeček, Mravec). Rozhodčí: Němec – Smola, Černý. Diváci: 213.

Sestava Junioru: Lízal – Sigmund (16. Míčka), Janoch, Kotrba, Smola – Kubeš, Zahrádka, Lukáš Bálek (85. Stöger), David Bálek – Uher - Krejčí (89. Zvonek).

Dosavadní výsledky krajského přeboru napovídají o tom, že nikoho žádný lehký zápas nečeká každá výhra je perně vybojovaná. „Vyhráli jsme, dali tři góly, nastřelili tyčku a ještě jsme řadu šancí neproměnili. Takže spokojenost,“ začal hodnotit utkání s Týnem trenér Přemysl Šroub a pokračoval: „Nebyl to lehký soupeř. Věděli jsme, že hrají v rozestavení 5-4-1. Dnes hráli spíš 3-5-2 a těžko se do toho dostává. Viděl jsem oba dva zápasy, jak s Roudným, tak s Protivínem a věděl, že do defenzívy jsou výborní. Hráče jsem nabádal, abychom hráli rychle po zisku balonu nahoru, než se stihnou vrátit do pozic. Myslím si, že se nám to od začátku dařilo. Hlavně po naší levé straně jsme měli řadu centrů a bylo otázkou času, kdy to tam spadne. Nastřelili jsme tyč Bálkem, to už tam mělo spadnout. Před poločasem dal Uher gól hlavou, to nám hodně pomohlo. Jsem rád, že jsme stihli do poločasu skórovat a mohli jsme být klidnější do druhé půle. Hned po přestávce přišel faul na vápně a Krejčí trefil šibenici z trestného kopu a tím zápas definitivně rozhodl. Týn kousal, byl to těžký soupeř, hlavně do obrany. Moc nás však neprověřil dozadu. Měli tam nějaké náznaky, ale prakticky do vyložené šance jsme je asi nepustili. Možná do jedné. Ale to vítězství mohlo být i vyšší a myslím si, že je naprosto zasloužené. Jedinou kaňkou na utkání je vážné zranění Honzy Sigmunda, který má poraněné koleno. To nás hodně mrzí přejeme mu brzké uzdravení.“

Dva góly Vladimíra Uhra naznačují, že se již může Junior spoléhat nejenom na branky Karla Krejčího. „Jsem rád, že oba útočníci se dnes trefili. Vláďa Uher je po těžkém zranění a bude se do toho déle dostávat. Dnes dal dva góly, takže můžeme být s jeho hrou spokojení. Od toho tam je a jsem rád, že to nestojí jenom na Karlovi Krejčím. Teď si mohou mezi sebe góly rozložit. Je jedno, kdo se trefí, hlavně, že se daří. A jsem strašně rád za tu nulu vzadu,“ doplnil trenér Šroub.

Junior má devět bodů a nyní jede na Sezimák. Nevyzpytatelný soupeř, který dokáže zlobit. „Podívám se na video, jakým stylem hrají. Je to pro nás neznámá. Je to nováček, ale vím, že tam trénuje Míra Jelen a to svědčí o kvalitě. Jsou tam mladí kluci, kteří běhají a prošli Táborskem. Takže zase těžký soupeř. Včera remizovali v Protivíně, takže vím, že nás nečeká nic jednoduchého. Je tam nováčkovský elán, ale doufám, že zase nějaké body přivezeme a budeme hrát v dalším kole s Roudným v situaci, kdy budou mít oba celky po dvanácti bodech,“ hledí již k dalšímu programu trenér.