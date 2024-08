/FOTOGALERIE/ Fotbalisté strakonického Junioru zajížděli v dalším kole 5. Jihočeské ligy do Trhových Svinů. Odtud si v pátek večer odvezli tři body za jednoznačnou výhru o čtyři branky.

Trhové Sviny – Junior Strakonice 0:4 (0:3)

Branky: 19. (PK) Uher, 28. a 35. Krejčí, 61. D. Bálek. ŽK: 4:0 (Hruška, Šafránek, Mrkvička, Popovič). Rozhodčí: Šťastný – Kollmann, Votava. Diváci: 150.

Sestava Junioru: Provazník – Sigmund, Janoch, Kynkor, Smola – Kubeš (71. Stöger), L. Bálek (66. Míčka), Kotrba, D. Bálek – Uher – Krejčí (78. Zvonek).

V úvodním kole Strakoničtí doma porazili Semice těsně 3:2. Nyní v Trhových Svinech soupeře přehráli. „Byl to od nás dobrý zápas. Vedli jsme už v poločase 3:0, takže dá se říct, že pohodový. Mohli jsme tam dát i kluky ze střídačky druhou půli, takže s tím jsme spokojení. Ušetřili jsme i nějaké síly, ale jeli jsme sem s respektem. Trochu jsem přebudoval sestavu a po minulém zápase, kdy se nám nedařilo v defenzívě, jsme to dneska zavřeli a dali Tomáše Janocha na stopera. Potvrdilo se to jako výborné řešení. Udrželi jsme nulu vzadu a předváděli krásné akce, ze kterých jsme dali pěkné góly. Takže spokojenost,“ liboval si po utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

První branku dával Junior z pokutového kopu. Tentokrát na penaltu nešel tradiční exekutor Karel Krejčí, ale zodpovědnost na sebe vzal Vladimír Uher. „Karel ji neproměnil v přípravě v Tochovicích. Vláďa Uher za mého působení v Katovicích všechny proměnil. Dneska ji narval pod břevno, takže jsme mu věřili. Je určený. Samozřejmě jsou určení i Karel Krejčí a Tomáš Janoch. Kdo si věří, tak na ni jde. Vláďa chtěl dát gól a protrhl to. Jsem za něj rád, že se konečně trefil,“ uvedl k penaltě trenér Šroub doplnil k dalším gólům: „Hráli jsme hodně po křídlech. Byly tam zpětné přihrávky. Potom, co jsme utekli, hráli jsme ze zabezpečené obrany na rychlé brejky a dávali jsme to před bránu. A z toho jsme proměnili šance. Krejčí dal dva góly a jeden dal David Bálek.“

Nyní už se mohou hráči Junioru v klidu připravovat na domácí duel s Týnem nad Vltavou. „Budeme zase chtít navázat hlavně na tento výkon. Ten byl opravdu přesvědčivý a takhle se budeme chtít prezentovat. Vyšlo nám přeskupení řad, protože nám minule nefungovaly kraje, když jsme hráli po křídlech. Dneska jsme změnili to rozestavení a prostě to vyšlo. Obě dvě křídla, jak David Bálek, tak Kubeš zaměstnávali obranu hodně. Soupeři byli unavení a z toho pramenily chyby a my jsme proměnili šance. Takhle se budeme chtít prezentovat i s tím Týnem,“ hledí již trenér k dalšímu duelu.