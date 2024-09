Sezona se ve svém úvodu vyvíjela pro fotbalisty Junioru Strakonice ideálně. Vše směřovalo k tomu, že by se v pátém kole mohlo na Křemelce hrát utkání dvanáctibodových lídrů tabulky Junior Strakonice – Malše Roudné. To však vzalo nyní o víkendu z své. Načalo to v pátek večer Roudné porážkou 2:3 s Protivínem a to samé potkalo i Junior. Vzájemný souboj tak nemusí být o první místo tabulky.

Přitom to v Sezimáku vypadalo v úvodu utkání hodně nadějně. „Měli jsme výborný vstup do zápsu. Hned z první šance jsme dali gól a vypadalo to dobře. Bohužel, hned asi za dvě minuty jsme inkasovali. Nepohlídali jsme centr na zadní tyči a dostali jsme na 1:1. Nutno říct, že jsme byli celou první půli horší. Byli jsme všude pozdě a chyběl nám pohyb. Domácí hráči byli všude dřív, běhali rychle a nastřelili dvakrát břevno. My svoje šance neproměnili. Hráli jsme to moc profesorsky místo toho, abychom vystřelili na bránu a bez střely se nedá vyhrát. Bohužel, přišel druhý gól po střele z dálky, jednoduchá skákačka. Lízal to podcenil a přeskočilo mu to ruce. Takže takový smolný gól. Ale byl to pro nás ještě dobrý výsledek za první půli,“ shrnul první dějství strakonický lodivod Přemysl Šroub.

Strakonickým se však ani po přestávce nepodařilo stav otočit. „O přestávce jsme si něco řekli. Nechápu náš nástup do druhé půle. Trochu jsme si to vyříkali, ale bohužel, ve 49. minutě nám bek zůstal za stopery a domácí šli po dlouhém nákopu sami na bránu a proměnili to na 3:1. Pak jsme vrhli všechny síly do útoku. Měli jsme šance, ale bylo to spíš po vápno. Nabádal jsem hráče, že musíme střílet za vápnem. Chytal náhradní brankář a my jsme ho neprověřili. Nevystřelili jsme za celý zápas ani jednou za vápnem a bez střely se nedá dát gól. Povedlo se nám ještě snížit hlavou Janocha a v poslední minutě bohužel rozhodčí přehlédl jasnou penaltu, kdy srazil našeho hráče gólman ve vápně. Asi nenašel odvahu to písknout. Prohráli jsme, nutno říct, že zaslouženě, protože domácí byli lepší hlavně v pohybu a měli šance. My jsme to na konci mohli strhnout tou penaltou, kdyby byla písknutá, a byli bychom šťastní za bod. Ale nepovedlo se. Dneska jsme byli špatní a domácí měli větší hlad po vítězství,“ doplnil ke druhé půli trenér Šroub.

V dalším kole čeká na hráče Junioru již zmiňovaný těžký souboj s Roudným. „Je třeba to rychle hodit za hlavu. V dalším kole hostíme Roudné a ještě ve středu nás čeká pohár, takže to bude hodně našlapané. Je nás málo, dneska se zranil ještě Zahrádka. Nevím, jak to poskládáme. Musíme nějak polepit sestavu a zkusit zvládnout ve středu pohár a připravit se na Roudné, které bude ještě silnější, než byl Sezimák,“ hleděl již k dalšímu programu Přemysl Šroub.