Junior Strakonice – AL.KO Semice 3:2 (2:1)

Branky: 10. D. Bálek, 44. vlastní Sádlo, 59. Smola – 7. a 63. Kapinus. ŽK: 5:3 (Kynkor, L. Bálek, Kubeš, Kotrba a trenér Šroub – Kapinus, Listopad a Holub). Rozhodčí: Votava – Novotný, Jelínek. Diváci: 240.

Sestava Junioru: Provazník – Kubeš, Kynkor, Smola, Sigmund – Janoch, Kotrba – L. Bálek, Uher (73. Míčka), D. Bálek (92. Stöger) – Krejčí (89. Zvonek).

Strakonický Junior je považován fotbalovou veřejností za jednoho ze spolufavoritů soutěže. Vstup do soutěže bývá vždy složitý, soupeři se chtějí vytáhnout. „Vypadalo to tak, jak jsem očekával. Semice se prezentovaly přesně tím stylem hry, jaký jsem věděl, že hrají. Mají vysoké hráče, Keclíka vpředu a hráli to na něj jednoduše a nám to ty problémy dělalo. V kombinaci jsme byli lepší, to jsme měli víc ze hry, ale každý nákop od nich do vápna byl nebezpečný a dali nám z toho dva totožné góly. Balon prodloužili hlavou a volný hráč nám dal gól. Škoda, protože jsme vedli 3:1 a zápas jsme mohli dohrát daleko lépe. Měli jsme ho pod kontrolou, ale chyby v defenzivě nás prostě stály toto drama. Za stavu 3:2, když oni snížili, jsme se dostali pod útlum, báli jsme se o výsledek. Škoda, protože za stavu 3:1 jsem si myslel, že takhle zkušené mužstvo by to mělo dohrát lépe a jednodušeji,“ hodnotil utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Není však jednoduché hrát pod tlakem toho, že fanoušci očekávají jen vítězství. „Myslím si, že se na nás trošku podepsal i středeční pohár. Jelo se daleko do Lišova, ve vedru. Odehráli jsme těžké utkání ve třiceti stupních. Takže to mohlo na nás trošku fyzicky dopadnout. Ale já bych z toho nedělal žádné drama. My jsme zápas prostě zvládli a jak je vidět v úvodním kole, tak Olešník prohrál, Milevsko ztratilo remízou. Úvodní zápasy jsou těžké, ta soutěž bude náročná. Nám dneska přišlo pomalu 400 lidí, takže i hráčům to trošku možná svazovalo nohy, věděli důležitost zápasu. A já je prostě pochválím i za tohle, protože jsme to zvládli za tři body. Máme úspěšný vstup do sezony a za tři kola se nikdo nebude ptát, jestli to bylo jednoznačné nebo ne. Každý si musí uvědomit, že nebudeme vyhrávat 6:0. Prostě ta soutěž je náročná, hraje se trošku jinak než divize. Je to víc soubojové než technické. A my máme typy spíš technických hráčů, takže nám to může dělat chvíli problémy. A souhra hráčů může nějaký čas trvat. Takže já prosím lidi o trošku trpělivosti. Máme tři body a s tím jsme prostě spokojení,“ doplnil k utkání trenér Šroub.