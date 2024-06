/FOTOGALERIE/ Strakonickému Junioru se v krajském fotbalovém přeboru na domácím hřišti daří. Tentokrát v klidu a pohodě přehrál poslední Jankov a dál bojuje o páté místo tabulky.

Strakonický Junior (na snímku z utkání s Osekem) porazil Jankov 3:0 | Foto: Jan Škrle

Junior Strakonice – SK Jankov 3:0 (2:0)

Branky: 16. K. Krejčí, 31. L. Fajtl, 75. T. Janoch. ŽK: 1:2 (Zahrádka – Jirkovský, Kysela). Rozhodčí: Vican – Šťastný, Krčín.

Sestava Junioru: Lízal – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Míčka (71. Prajzler), Janoch, Pomej, Bílý – Zahrádka (79. Mrkvička ml.) – Krejčí (85. Tomšovic).

„Dá se říci, že to byl další domácí pohodový zápas, který jsme měli od začátku pod kontrolou,“ začal hodnocení utkání strakonický lodivod Přemysl Šroub a pokračoval: „Byli jsme víc na balonu a Jankov bránil v bloku. První půli jsme odehráli hodně dobře, kdy jsme si vytvářeli spoustu šancí po křídlech a jenom škoda, že jsme nedokázali lépe zakončit a dali jsme jenom dva góly. Mohli jsme rozhodnout už v první půli, už to mohlo být třeba 4:0. Jankov neměl žádnou šanci a hrálo se převážně u jejich vápna. Druhá půle byla z naší strany trochu vlažnější. Už jsme si mysleli, že se nemůže nic stát, a tak se Jankov trochu dostával na naši polovinu, ale bez šancí. Už to bylo v takovém vlažnějším tempu a přidali jsme jenom jeden gól. Nastřelili jsme ještě tyčku, jeden gól nám nebyl uznán, takže to bylo takové pohodové vítězství ve volnějším tempu.“

Příležitost v domácím dresu dostalo i několik dorostenců z lavičky. „Přišli nám pomoct kluci z dorostu. Hrálo současně i béčko, takže jsme neměli moc hráčů. Ale jsem rád, že jsme mohli dát příležitost mladíkům. Že si nepřišli na lavičku jenom sednout, ale dostali šanci aspoň na chvilku to zažít a doufám, že jsou za to vděční. Já jim musím poděkovat, že se na nás nevykašlali po svém zápase a šli pomoct jak áčku, tak i béčku,“ pochválil mladé hráče trenér.

Na závěr sezony čekají na strakonické hráče dva těžké zápasy. Mohou je hrát v naprostém klidu. „Oba závěreční soupeři jsou ve velké formě. Teď máme Roudné, to je vlastně extrém. Tam budeme muset přeřadit zase trochu na vyšší rychlostní stupeň. I Protivín, který máme na konci sezony, hraje ve formě, takže oba dva zápasy budou těžké. Ale těšíme se na to. Máme hodně bodů a pořád ještě hrajeme o páté místo, takže máme o co hrát a už tak si myslím, že to je dobrý úspěch pro strakonický fotbal. Chceme to Milevsku znepříjemnit, ale samozřejmě do Roudného pojedeme s pokorou vzhledem k síle soupeře, který je na divizní úrovni. Ale pokusíme se tam makat a něco tam uhrát, nebo alespoň, když už bychom tam nevyhráli, tak alespoň předvést výkon, za který se nemusíme stydět. Ale máme formu a jedeme tam pro body,“ burcuje hráče trenér Šroub.