/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Junioru Strakonice nastupovali do utkání s Třeběticemi s vědomím, že se v případě výhry vrátí do čela tabulky krajského přeboru. To se nakonec podařilo gólem v závěru utkání.

Junior Strakonice – FK Třebětice 2:1 (1:0)

Branky: 9. K. Krejčí, 87. R. Zahrádka – 56. V. Habr. ŽK: 3:2 (Pomej, L. Bálek, Janoch – Habr, Švarc). Rozhodčí: Jeřábek – Kaštánek, Němec.

Sestava Junioru: Provazník – Zahrádka, Janoch, Kotrba – Kubeš, Pomej, Míčka (75. Zvonek, D. Bálek (65. Smola) – L. Bálek, Uher (86. Stöger), Krejčí.

Tři body zůstaly na Křemelce, ale ty trefil až pár minut před koncem zápasu kapitán Zahrádka. „Musím říct, že dneska jsme se trochu trápili. Vázla nám kombinace, nebyl to takový fofr jako s Roudným, ale urvali jsme to na konci. První půli jsme byli lepší. Měli jsme šance, šli jsme do vedení, dali jsme dokonce gól na 2:0, který nám nebyl uznán pro faul na gólmana. Tam si myslím, že kdyby nám to bylo uznáno, tak by byl zápas rozhodnutý. Ale takto byly Třebětice pořád ve hře. Hráči soupeře hrozili nákopy a ze standardek, to je to, co je zdobí, a makali. Musím je pochválit, protože nám pořád zatápěli a byli jsme v nejistotě. Z jedné standardky nám vyrovnali a bylo jich plné hřiště. Ten zápas mohli dokonce překlopit na svou stranu, ale já si hrozně cením toho, že jsme to nezabalili a i přesto, že se nám tolik nedařilo, tak jsme tomu pořád věřili a šli jsme si za body. Vyhráli jsme zápas na konci ze standardky hlavou Zahrádky, takže toho vítězství si musíme cenit úplně stejně jako s Roudným. Máme patnáct bodů a jsme spokojení,“ komentoval utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Výsledky kola naznačily, že to favorité nebudou mít ani trochu lehké. Například Třeboň prohrála s Týnem, další dva body ztratilo Roudné. „To nikdo nečekal. Myslím si, že v Třeboni sedí a koukají a nevěří tomu. Mysleli si, že vyhrají. Tady je vidět, že každý může porazit každého a není slabého soupeře. To je třeba si uvědomit, že je kraj letos extrémně vyrovnaný a každý zápas musíme hrát naplno. Stačí vynechat desetiminutovku a zápas se může ztratit. No a ty Třebětice? Sice opticky to vypadalo, že jsme jednoznačný favorit, ale ten zápas byl opravdu těžký,“ doplnil strakonický trenér.