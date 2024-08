Jiskra Třeboň – TJ Osek 3:1 (1:1)

Branky: 5. Matoušek, 73. vlastní Martin Čapek, 93. Holzepl – 20. Šourek. ŽK: 5:3 (Radosta 2, Kubata, Pitelka, Holzepl – Gondek, Vachulka, Němeček). ČK: 1:0 (62. Radosta). Rozhodčí: Krčín – Pečenka, Bartůněk.

Osek sehrál na půdě favorita dobrý zápas, přesto odjížděl bez bodu. Hráči ze Strakonicka dvakrát inkasovali při vlastní přesilovce.

„Zápas se mi hodní těžko. Jeli jsme do Třeboně jako outsider, navíc nám chybělo pět lidí a nemohli jsme pořádně střídat, což se v závěru utkání projevilo. Na druhou stranu jsme předvedli výborný výkon. Bojovali jsme, drželi se toho, co jsme si řekli, bránili, vyráželi do rychlých protiútoků. Domácí sice byli fotbalovější, ale troufnu si říci, že jsme 65 minut byli nebezpečnějším týmem, vytvořili si tři či čtyři gólovky. Proměnit je, vypadal by zápas jinak. Paradoxně nám ublížilo, že šli domácí po červené kartě do deseti. Zalezli a my neměli již sílu bránit jejich brejky, ze kterých nás potrestali. Škoda, ale musím kluky pochválit za bojovný a pracovitý výkon. Máme na čem stavět,“ hodnotil utkání trenér Osek Václav Hegenbart.

V dalším kole zajíždí Osek znovu na hřiště soupeře, tentokrát do Třebětic Ty vyhrály na úvod sezony na hřišti nováčka KP v Sezimově Ústí 2:0.