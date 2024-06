Josef Šourek přestupuje ze Sousedovic do Oseka.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaJosef Šourek přišel do Sousedovic ze strakonického Junioru a hned se začal střelecky prosazovat. Velice brzy se dostal do hledáčku týmů z vyšší soutěže, jejich nabídkám však odolával. „Chci ještě sezonu strávit v A třídě, prosazovat se střelecky a pak uvidíme co dál. Samozřejmě bych si rád časem zahrál i vyšší soutěž,“ uvedl před právě skončenou fotbalista, kterému bude letos 22 let. Nyní kývl na nabídku Oseka.

V dresu Sousedovic jste nastřílel spoustu krásných branek. Jak na toto angažmá vzpomínáte?

V Sousedovicích to bylo fajn, byl jsem spokojený. Byl jsem spokojený jak s klukama, tak s trenéry a myslím si, že nám to šlapalo docela dobře. Měli jsme dobrý mladý tým, jen tak trochu chyběla docházka na tréninky. Chyběli lidé, což je vlastně současný problém ve většině klubů. Na právě skončenou sezonu už se moc netrénovalo, hlavně na jaře. I na páteční tréninky jsme se scházeli v malém počtu, což se muselo nutně projevit i v zápasech. Ale angažmá v Sousedovicích hodnotím kladně, jsem zpětně rád, že jsem tam šel a nelituji toho.

V této sezoně jste dal jedenadvacet branek, měl jste tam i nějakou zdravotní přestávku, když jste nemohl hrát. Takže v tomto směru jako kanonýr, který tam přišel dávat góly, asi také spokojenost.

Myslím, že jsem Sousedovicím dal to, co se ode mne očekávalo. Vyhověli jsme si s klukama navzájem. Každý jsme věděli, v čem jsme dobří, tak jsme si nějak navzájem vyhověli a myslím, že i ta hra vypadala slušně. Akorát jsme mohli mít víc vítězství, víc bodů, ale to už teď nezměníme.

Měli jste období, kdy se vám velice dařilo, ale potom naopak, kdy jste dostávali plno branek. Kde byl problém?

Přišla nějaká zranění a nás bylo dvanáct v kádru. Takže když si jeden zlomil klíční kost a potom byla nějaká mírnější zranění, scházeli jsme se špatně na tréninky. Třeba v pátek nás bylo sedm na tréninku. Pak se to na zápas lepilo, jak se dalo. Takže to bylo špatné a přicházely porážky.

Nicméně my už jsme se před časem spolu bavili, když jste měl svou největší střeleckou formu, že Sousedovice nebudou konečnou stanicí, ale že byste se chtěl posunout soutěžně někam výš. Jdete do Oseka do krajského přeboru. Co Vás přesvědčilo k přesunu sem?