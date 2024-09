Vedoucí Sedlice sice nezachytila úvod utkání s nováčkem z Nebahov, ale pak mu uštědřila šest branek. Druhým týmem bez ztráty bodu je béčko Hluboké, to však nemělo duel s dalším nováčkem ze Zdíkova vůbec jednoduchý. Hosté dokonce dvakrát trefili břevno. Na třetí příčku se vyšplhalo béčko Prachatic, které doma opět otáčelo zápas. A čtvrtá je Volyně, která se hodně natrápila na výhru v derby se Střelskými Hošticemi. Na spodku tabulky zůstává Sokol Stachy. Ten inkasoval doma debakl s Chelčicemi, kterým předtím dva zápasy vůbec nevyšly. Vše napovídá tomu, že bude sezona hodně zamotaná.

Výsledky předchozích kol fotbalové A skupiny 7. ligy nebyly vůbec žádným vodítkem k tomu, jak by mohly vypadat zápasy kola třetího. Někdy jsou výsledky trochu postavené na hlavu, ale o to zajímavější soutěž je.

Stachy – Chelčice 1:5 (0:2)

Branky: 51. J. Mánek – 17., 45+1. (PK) a 59. (PK) J. Pícha, 74. J Turek, 88. T. Koberna. ŽK: 3:0 (Pek, Řezník, Červený). Rozhodčí: Brodský – Dušek, Barták.

Stašští začátek sezony tak trochu prospali a jsou na nule. Tentokrát po své chybě soupeři darovali gól a těsně před půlí inkasovali z penalty. V začátku druhé půle sice snížil Mánek, ale druhá penalta hostů již stašský tým dostala do kolen. Chelčice si pak výhru pohlídaly.

Tatran Prachatice B – Otavan Štěkeň 3:2 (1:2)

Branky: 33. R. Remiáš, 50. J. Hrbek, 66. (PK) V. Šabršula – 2. a 44. V. Kynkor. ŽK: 2:0 (Podlaha, Šabršula). Rozhodčí: Háša – Mráz, Trněný.

V úvodu utkání byli hosté lepším týmem, dali vedoucí branku a měli i další šance. Ty nedali a to se na konci utkání ukázalo být rozhodující. Na přestávku šli ve vedení hráči Štěkně, ale po změně stran nabídli domácím vyrovnání. Prachatičtí pak hráli aktivněji a rozhodli z pokutového kopu.

Volyně – Střelské Hoštice 1:0 (0:0)

Branka: 48. P. Hájek. ŽK: 1:4 (V. Chvost – Kokrda, Dohonyi, Heřman, Vlk). Rozhodčí: Hruška, Smékal, Raba.

Hosté si v poslepované sestavě přijeli pro bod. I přes převahu domácích v první půli to vypadalo, že si ho odvezou. Hosté však v úvodu druhé půle vyrobili hrubici před svou bránou a domácí toho dokázali využít ke vstřelí vítězného gólu.

Junior Strakonice B – SK Vacov 3:1 (2:1)

Branky: 10. a 3. L. Zvonek, 61. D. Ševčík – 37. (PK) M. Valta. ŽK: 1:1 (Voják – Jírovec). Rozhodčí: Švarc – Trkovský, Fiřt.

„Z naší strany to byl povedený zápas. Byli jsme v dobrém pohybu a více na balónu, hosté hrozili jen nakopávanými balóny za naši obranu. Dali jsme dvě branky a i dál hrozili, bohužel další šance a dobře zahrané standardní situace se nepodařilo proměnit. Vacov se dostal zpět do hry po zbytečné penaltě. Do druhého poločasu vnesl ještě větší aktivitu střídající Křížek, po jeho přihrávce zvýšil na 3:1 Šefčík. Prostor dostali hráči ze střídačky ale kvalita nepolevila,“ komentoval výhru strakonický trenér Martin Linhart.

Netolice – Vlachovo Březí 2:3 (1:3)

Branky: 7. M. Raušer, 77. D. Reindl – 7. J. Toncar, 33. J. Lukeš, 45. L. Martínek. ŽK: 2:2 (Rokůsek, Miesbauer – Hojdekr, Daniel). Rozhodčí: Hájek – Háša, Datsenko.

Netoličtí nastoupili do utkání namlsáni kanonádou ve Vacově. I tentokrát si vytvářeli šance, ale selhali v koncovce. Na vedení domácích hosté rychle odpověděli a v závěru první půle přidali další dva góly. Do druhého poločasu domácí přeskupili hru, byli aktivnější, ale body si přesto odvezl soupeř.

Sedlice – Nebahovy 6:1 (3:1)

Branky: 40. J. Čabrádek, 41. J. Hrubý, 45. D. Houzar, 73. J. Petráš, 75. a 87. Z. Mikeš. ŽK: 1:0 (Musil). Rozhodčí: Zabilka – Studený, Šedivý.

Nováček narazil na realitu vyšší soutěže. Sice se opět na hřišti soupeře dostal do vedení, ale ani tentokrát ho neudržel. Domácí ukázali, že se musí hrát celých 45 minut, když v poslední pětiminutovce první půle nastříleli tři branky. Druhý poločas patřil domácímu favoritovi, který nastřílel další tři body zůstává bez ztráty bodu.

Hluboká B – Zdíkov 2:0 (2:0)

Branky: 17. J. Sulek, 24. T. Kučera. ŽK: 1:2 (Kučera – Šuba, Mirvald. Rozhodčí: Jarolím, Písek, Hora.

Nováček ze Zdíkova v minulém kole vyhrál ve Vlachově Březí a potrápil i béčko Hluboké. Hosté museli vyřešit několik absencí v sestavě, ale odehráli velmi dobré utkání. Domácí hrozili zejména ze standardek. Zdíkovští v utkání nastřelili dvakrát břevno a měli i další nadějné akce. Určitě příslib do dalších zápasů.