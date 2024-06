V předposledním kole B skupiny fotbalové I.B třídy dorazili do záchranářského přístavu celky Chelčic, béčka Junioru Strakonice či Stach. Již před víkendem měli jistotu hráči Netolic. Nervozita však stále panuje v týmech Dražejova, Štěkně a Bělčic. Pokud sestoupí z B tříd dohromady sedm týmů, ze skupiny B by šel dolu patrně jen poslední celek. Ale ani zde není nic jasného, ve skupině C se mohou Ratibořské Hory dostat na 27 bodů. Přes tuto hranici se může dostat ve středeční dohrávce s Dražejovem Štěkeň, ale jen v případě výhry. Na definitivní "seznam" sestupujících si však musíme počkat až na víkend, možností je stále ve hře více.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Podívejme se však na uplynulé kolo.