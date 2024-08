/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Slavoje Volyně odstartovali nový ročník Jihočeské 7. ligy (I.A třídy) okresním soubojem s Chelčicemi. Do soutěže vstoupili za tři body.

Slavoj Volyně - FK Chelčice 3:1 (2:0)

Branky: 30. P. Publ, 33. a 77. V. Chvosta - 89. (PK) J. Pícha. ŽK: 3:1 (Šitner, K. Hájek, V. Chvosta - Čížek). Rozhodčí: Švarc - trkovský, R. Mráz.

Na rozjezd sezony si Volyňští připsali tři body. Chelčice by asi rády začaly sezonu lépe než loni, ale na body si musí počkat minimálně do druhého zápasu. V něm přivítají v dalším okresním derby Sedlici. Volyňští míří na hřiště nováčka soutěže do Nebahov u Prachatic.