Skupina B fotbalové I.B třídy byla nejzamotanější ze všech čtyř. Když jsme na konci dubna vyhlásili anketu, kdo se v soutěži ze sedmičky nejohroženějších týmů zachrání, bylo hlasování fanoušků jasné - Štěkeň, Bělčice a Dražejov. A nakonec se zrovna tato trojice v posledním kole "poprala" o to, kdo v soutěži zůstane. Na sestup tipované celky Netolic a Chelčic byly zachráněné již dvě kola před koncem sezony.

Ještě před startem zápasů posledního kola bylo jasné, že z I.B tříd sestoupí dohromady sedm týmů. To znamenao, že se zachrání předposlední tým s nejvyšším počtem bodů ze všech čtyř skupin. Ani ve snu si asi nikdo nepředstavoval, že při bodovém zisku Štěkeň 25, Bělčice a Dražejov 26 bodů půjdu z této skupiny dolu hned dva týmy. Ve hře však byla ještě skupina C, která mohla do záchranářských bojů promluvit.